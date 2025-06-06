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Барзаковская Кристина


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Корус Консалтинг» добавил новые модули в платформу «Бустрейд» 1
21.08.2023 Sellty выпустила расширение для интеграции с «1С» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Барзаковская Кристина и организации, системы, технологии, персоны:

8502 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4655 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31992 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12418 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2145 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
Корус Консалтинг - Sellty 32 1
Лосев Евгений 6 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5027 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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