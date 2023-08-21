Sellty выпустила расширение для интеграции с «1С»

Платформа для автоматизации B2B-продаж Sellty интегрирована с «1С». Расширение помогает бесшовно обмениваться данными о товарах и торговых предложениях, а также информацией о заказах между Sellty и учетной системой. Кроме того, настроен автоматизированный обмен документами: счетами и УПД, данными о контрагентах, а также индивидуальными ценовыми соглашениями с ними.

Sellty — это отечественная платформа самообслуживания для создания B2B-интернет-магазина. С ее помощью бизнес может за несколько часов настроить витрину товаров и запустить онлайн-продажи.

Расширение Sellty устанавливается поверх клиента «1С», причем для этого не нужно привлекать разработчиков — процесс занимает несколько минут даже у пользователей без продвинутых навыков программирования. Расширение работает с такими продуктами, как «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Управление торговлей», «1С: Управление нашей фирмой», «1С: Комплексная автоматизация» — для каждой из конфигураций команда Sellty создала тестовые стенды и успешно апробировала систему.

После установки программы у заказчика появляется вся необходимая функциональность для автоматического управления B2B-продажами: витрина онлайн-магазина, возможность внесения изменений по заказам и обмена их статусами, а также функциональность обмена документами. Кроме того, после установки расширения Sellty становится доступен автоматический обмен информацией о контрагентах и индивидуальных соглашениях с ними — данные о них подгружаются из «1С» в Sellty в несколько кликов.

Все это существенно снижает нагрузку на менеджеров по продажам. Так, благодаря автоматизации обмена документами сотруднику больше не нужно формировать файлы счетов и УПД в «1С», скачивать их, отправлять в ручном режиме через почту, а если на одном из этапов случился сбой или ошибка — начинать процесс заново.

Передача сведений настраивается на стороне пользователя «1С». Он самостоятельно выбирает данные, которые нужно отправить. Платформа получает доступ лишь к той информации, которая одобрена пользователем.

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«Базовая функциональность «1С» рассчитана преимущественно на B2C-продажи — она позволяет выгрузить информацию о товарах на сайт и забрать заказы обратно в учетную систему. Для B2B этого недостаточно. Могут произойти изменения прямо в процессе заключения сделки: менеджер магазина что-то допродаст, внесет уточнения по ценам, условиям работы с клиентом, количеству товаров. Благодаря Sellty менеджер может управлять всеми изменениями по заказу прямо в «1С» без необходимости дублировать информацию в другую систему или клиенту на почту. Всю обновленную информацию клиент увидит в своем личном кабинете», — сказала Кристина Барзаковская, директор по продукту Sellty.

«Настройка дополнительной функциональности для управления B2B-продажами в «1С» с нуля может занимать несколько месяцев и обойтись клиентам в миллионы рублей. Расширение Sellty можно установить за 15 минут без привлечения разработчиков «1С» — и сразу же начать обмен данными между системами. Дополнительно оплачивать ничего не нужно — расширение входит в базовый пакет платформы. После настройки расширения можно продолжать работать в «1С» как привыкли — функциональность Sellty становится доступна прямо из учетной системы», — сказал Евгений Лосев, технический директор Sellty.

В ближайшее время в компании планируют усовершенствовать возможности управления индивидуальными соглашениями с контрагентами. Кроме того, в перспективе планируется добавить в сервис Sellty интеграции с сервисами ЭДО, а также настроить его взаимодействие с банковскими приложениями и маркетплейсами.