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«Корус Консалтинг» разработал обучающий портал для дистрибьюторов и партнеров крупного бизнеса на базе платформы «Бустрейд»

Новая LMS от ГК «Корус Консалтинг» позволяет комплексно управлять онбордингом и обучением, а также помогает сокращать время адаптации дистрибьюторов и партнеров в два раза. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

LMS (Learning Management System) — обучающий портал, реализованный как отдельный модуль в рамках комплексной e-commerce платформы «Бустрейд». «Бустрейд» — это собственное решение команды ГК «Корус Консалтинг», включающее инструменты для автоматизации процессов электронной торговли, продаж и клиентского сервиса: B2B-портал, портал поставщика, расчет стоимости доставки, чат-боты и другие.

Разработанное LMS-решение будет полезным для компаний, которые работают с обширной сетью партнеров и дистрибьюторов. Обучающий портал позволит среднему и крупному бизнесу системно управлять процессами обучения, сертификации и аттестации, обеспечивая контроль знаний и компетенций партнеров и дистрибьюторов.

С помощью новой LMS можно персонализировать образовательные программы исходя из требований заказчика и отраслевых особенностей, автоматизировать процессы тестирования и аттестации партнеров, создать единую платформу взаимодействия с круглосуточным доступом к обучающим материалам, а также бесшовно интегрироваться с корпоративными системами заказчиков и партнеров. Среди инструментов ИТ-сервиса — система рейтингов и мотивации, которая стимулирует партнеров повышать объем продаж, наглядная база знаний с маркетинговыми материалами, инструменты отслеживания прогресса (тесты, опросы, аттестации), форма обратной связи для загрузки данных мониторингов рынка дистрибьюторами, оценки удовлетворенности пользователей, календарь мероприятий и др.

«Крупный бизнес заинтересован в повышении компетенций своих партнеров, поскольку от качества их работы зависит объем продаж продукции, скорость выхода новых продуктов на рынок, лояльность конечных покупателей и качество клиентского сервиса. Это комплексная работа, которая включает эффективный процесс обучения и повышения квалификации, корректную оценку знаний и многое другое. Наше LMS-решение позволяет сократить время адаптации партнеров и дистрибьюторов примерно в два раза, а также выстроить системный и эффективный подход к обучению», — сказала Мария Бар-Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».

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