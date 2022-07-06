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«Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье

«Мегафон» и «Аккерманн цемент» подписали соглашение о запуске системы экомониторинга к середине 2023 г. Специалисты «Мегафона» разместят на производственной площадке «Аккерманн цемент» индивидуально спроектированное контрольно-измерительное оборудование. Датчики будут зафиксированы непосредственно в дымовых трубах завода. После запуска сервис сравнит полученные данные с нормами и сообщит об их допустимости или несоответствии с помощью push-уведомлений, SMS и e-mail ответственным сотрудникам. В систему также войдет модуль, анализирующий историю показателей.

«Мы идем по пути постепенной цифровизации всех процессов, — сказал директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «Аккерманн цемент» Никита Вильдт. — Новый проект позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, автоматизировать сбор данных для внутреннего контроля и Росприроднадзора и не зависеть от сторонних лабораторий для проведения замеров. Также мы исключим человеческий фактор в этом процессе. По требованиям законодательства все предприятия нашей отрасли обязаны контролировать выбросы загрязняющих веществ. Наша компания здесь в числе первопроходцев».

«Система для «Аккерманн цемент» будет спроектирована на основе запатентованной платформы «Мегафон экология», которая уже активно используется нашими клиентами, — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Денис Голиков. — Это решение действует на базе технологии интернета вещей и учитывает особенности источников негативного воздействия на конкретном предприятии. После ввода решения в эксплуатацию мы продолжим регулярно проверять точность работы оборудования на заводе».

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Ранее платформа «Мегафон экология» прошла успешную апробацию в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саратове, Ноябрьске и других городах страны. Также она используется в подсистемах мониторинга окружающей среды «Безопасный город» в ХМАО, Коми и Удмуртии.

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