Разделы

ПО Телеком ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о внесении платформы «Система проактивного управления экологическими рисками» в Единый реестр отечественного ПО. Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от конкретных источников загрязнения и поддержка работы в интерфейсе пользователей с ограничениями по слуху. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Система проактивного управления экологическими рисками» от МТС — программная часть «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс решений «МТС Экомониторинг» позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ «Гидрометцентр России»), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Исходными данными для математического моделирования служат данные измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза и другие параметры. В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность кастомизируется под заказчика. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек).

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, что позволяет быстро реализовывать проекты. Все используемое оборудование внесено в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин») и проходит регулярную поверку и техническое обслуживание.

«Экомониторинг от МТС запущен в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Мы также проводим тесты и планируем масштабировать проект в других регионах страны. Система реагирует на превышение допустимых норм и прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов, что позволяет избежать потерь для предприятий в размере от 34,4 до 370 млн руб. ежегодно. Таким образом, мы не только помогаем бизнесу и госорганам получить достоверные данные о негативном воздействии на окружающую среду, но и предотвращать аварийные ситуации и другие негативные последствия», — сказала руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще