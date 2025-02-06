НИИ-Тантал
ОАО «Тантал» — научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более двух десятков предприятий, с вертикально интегрированной матричной системой управления, выпускающая и проектирующая современные приборы, системы и оборудование для решения важнейших проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых эффективных отечественных энергосберегающих и импортозамещающих технологий и видов продукции.
НИИ-Тантал и организации, системы, технологии, персоны:
|FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
|Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 2
|Парус Бюджет 67 2
|Microsoft Windows 2000 8661 1
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