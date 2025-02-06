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НИИ-Тантал


ОАО «Тантал» — научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более двух десятков предприятий, с вертикально интегрированной матричной системой управления, выпускающая и проектирующая современные приборы, системы и оборудование для решения важнейших проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых эффективных отечественных энергосберегающих и импортозамещающих технологий и видов продукции. 


06.02.2025 268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса 1
11.03.2024 Выставлен на продажу завод-банкрот, производящий электроприборы для авиации и космоса 1
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
21.11.2023 В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники 1
27.10.2009 Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию 2
12.09.2008 В Таганроге введут в строй нанофабрику нового поколения 2
20.12.2001 "Парус" подвела предварительные итоги года 1
30.10.2001 "Парус" автоматизирует предприятие оборонного комплекса 5
27.09.2001 "Парус" объявила о результатах внедрения корпоративной стратегии в 2001 году 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

НИИ-Тантал и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 552 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
Ростех - Азимут 66 1
Apple Inc 12118 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 5 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
Восход Хлебокомбинат - Хлебообъединение 1 1
Бона Фиде ТД - масложиркомбинат 1 1
Агропромкомплект 1 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
РНФ - Российский научный фонд 80 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4177 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3339 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6975 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1136 1
КШМ - Командно-штабная машина 5 1
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Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 554 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 1
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