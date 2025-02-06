Шапеев Александр
|06.02.2025
|268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса 1
|04.08.2023
|Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
Шапеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 386 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
|Ligand Pro - Лиганд Про 1 1
|Панченко Иван 140 1
|Сигаев Федор 17 1
|Оселедец Иван 24 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Бартунов Олег 47 1
|Иванков Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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