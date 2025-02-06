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Шапеев Александр



06.02.2025 268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шапеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 386 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Ligand Pro - Лиганд Про 1 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5039 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Python PyTorch 45 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1060 1
Python - высокоуровневый язык программирования 940 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29172 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 334 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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