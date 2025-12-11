Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Сколтех Центр энергетических технологий Центр по энергетическому переходу


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала 2
08.10.2025 В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки 1
05.06.2025 Нейросети ускорят разработку материалов для пожаробезопасных и энергоемких твердотельных аккумуляторов электромобилей 2
20.03.2025 Искусственный интеллект находит новые химические реакции в архивах данных 1
13.03.2025 Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу 2
24.02.2025 Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов 1
18.12.2024 Ученые изучили процесс плавления высокоэнтропийных карбонитридов с помощью нейронных сетей 1
25.03.2024 Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения 1
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
РНФ - Российский научный фонд 144 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2374 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 1
Электроэнергетика - Электропитание - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор (стабилизатор) напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 66 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 13 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1473 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 637 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3082 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2385 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3772 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 1
Абакумов Артем 5 3
Квашнин Александр 6 2
Аксенов Дмитрий 2 2
Геонджиан Андрей 1 1
Антипов Евгений 7 1
Бобылева Зоя 1 1
Шапеев Александр 4 1
Джалолов Фаридун 1 1
Савин Александр 14 1
Анаников Валентин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 1
Япония 13550 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
Европа 24638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 1
Франция - Французская Республика 7977 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 4
Энергетика - Energy - Energetically 5527 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 341 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 2
Металлы - Никель - Nickel 348 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2383 1
Молекула - Molecula 1083 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 92 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Известия ИД 706 1
Scientific Reports 24 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
РАН ИОХ - Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 3 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще