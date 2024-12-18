Квашнин Александр
Квашнин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|НИИ-Тантал 11 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
|Мацокин Никита 3 1
|Джалолов Фаридун 1 1
|Федоров Федор 2 1
|Бондарева Юлия 1 1
|Евлашин Станислав 2 1
|Егоров Александр 85 1
|Scientific Reports 20 1
|NBC News 182 1
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