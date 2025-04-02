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Шульгин Никита
|02.04.2025
|VK запускает медиапроект «Наука Mail» 1
Шульгин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
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