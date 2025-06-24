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Чепкасов Илья
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Более емкий анодный материал: в «Сколтехе» нашли потенциальную замену графиту в аккумуляторах 1
|14.07.2020
|Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам 2
Чепкасов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
|Германия - Федеративная Республика 12796 1
|Земля - планета Солнечной системы 10479 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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