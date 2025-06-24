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Чепкасов Илья


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Более емкий анодный материал: в «Сколтехе» нашли потенциальную замену графиту в аккумуляторах 1
14.07.2020 Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Чепкасов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 12 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1009 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1001 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 261 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9899 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Попов Захар 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Германия - Федеративная Республика 12796 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Литий - Lithium - химический элемент 576 1
Ботаника - Растения - Plantae 1081 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 463 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5116 1
Физика - Physics - область естествознания 2702 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4160 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 371 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 9 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
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