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Флейта Андрей
Флейта Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сушкевич Антон 67 2
|Панин Вадим 1 1
|Мостинская Вера 3 1
|Сигаев Федор 18 1
|Бартунов Олег 48 1
|Панченко Иван 148 1
|Рожной Антон 6 1
|Смирнов Вячеслав 42 1
|Мартынов Александр 45 1
|Клеймёнов Сергей 5 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Папин Максим 10 1
|Тормасов Александр 9 1
|Лебедев Владимир 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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