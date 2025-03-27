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Флейта Андрей



27.03.2025 Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1
27.04.2023 Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL 1
13.04.2023 Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда 1
07.09.2022 Главный эксперт Oracle СНГ перешел на работу в российскую Postgres Professional 1
04.04.2022 Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз 1
20.11.2018 «Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов 1
17.08.2016 Stack Group и Postgres Professional внедрят новую услугу на основе СУБД Postgres Pro 1
12.07.2016 Postgres Professional и «Интертраст» договорились о сотрудничестве 1
09.06.2016 Postgres Professional откроет в университете «Иннополис» научно-техническую лабораторию Postgres Pro 1
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
13.12.2005 Управление ИТ-инфраструктурой: горячая тема года 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Флейта Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 409 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Microsoft Corporation 24756 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Fujitsu 2043 1
Yandex - Яндекс 7563 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 254 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Broadcom - VMware 2393 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 1
Ростелеком 9845 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Dell EMC 5039 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12711 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5860 1
Пропускная способность - Bandwidth 1763 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2940 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10282 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2941 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4029 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2591 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10459 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 730 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1109 1
Dell EMC Smarts 23 1
Microsoft Azure 1417 1
Microsoft Windows 15817 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Сушкевич Антон 67 2
Панин Вадим 1 1
Мостинская Вера 3 1
Сигаев Федор 18 1
Бартунов Олег 48 1
Панченко Иван 148 1
Рожной Антон 6 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Мартынов Александр 45 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Ипатов Вадим 84 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Папин Максим 10 1
Тормасов Александр 9 1
Лебедев Владимир 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Европа Восточная 3107 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4737 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6270 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2279 1
Образование в России 2257 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1183 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7594 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4515 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7079 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5529 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2463 1
IHS Infonetics Research 102 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 548 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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