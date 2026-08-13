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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванков Дмитрий

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Российские ИИ будут проверять на духовность и нравственность 1
04.08.2023 Разработчик главной российской СУБД строит за полмиллиарда ИИ, в разы ускоряющий создание лекарств 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Иванков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ligand Pro - Лиганд Про 1 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 602 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6585 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 1
Python PyTorch 67 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1366 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1290 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166400 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10364 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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