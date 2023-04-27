Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL

Российская Postgres Professional заняла второе место среди самых активных разработчиков СУБД с открытым кодом PostgreSQL. Всего в списке 144 компании. Годом ранее она находилась на четвертом месте из 40 возможных. Postgres Professional демонстрирует стремительный рост выручки и прибыли – в 2022 г. всего за год эти показатели выросли у нее в 3,3 и 3,8 раза соответственно.

Россия рвется к победе

Российская компания Postgres Professional оказалась на втором месте в рейтинге разработчиков, внесших свой вклад в развитие 15 версии всемирно известной СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. В рейтинге собрано свыше 140 компаний со всего света, участвующих в разработке PostgreSQL.

Точную методику распределения мест авторы рейтинга не раскрывают. За ним стоит компания EDB, которой досталось первое место. Как сообщили CNews представители Postgres Professional, к каждому новому релизу open source СУБД выходят release notes —заметки к релизу, где поименно обозначается список людей, которые работали над выходом версии (вносили свои патчи). EDB не описала точную методику анализа, но обозначила, что составляла рейтинг на базе разработчиков, указанных в заметках к релизу, определяла компании, в которых они работают, и на базе этого строила итоговый перечень.

Из этого следует, что второе место – это следствие активной работы Postgres Professional над усовершенствованием PostgreSQL. По итогам 2022 г. компания подготовила более 100 патчей, сообщил CNews заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. Он добавил также, что за свой вклад в развитие СУБД 27 сотрудников компании были отмечены медалями. «Мы стремимся и дальше поддерживать набранный темп», подытожил Иван Панченко.

Фото: postgrespro.ru Сотрудники Postgres Professional вносят внушительный вклад в развитие PostgreSQL

При составлении рейтинга EDB использовала примечания к релизу PostgreSQL 15, а также список разработчиков кода PostgreSQL и не учитывала вклад независимых разработчиков. Если рассматривать пятерку лидеров, отечественной Postgres Professional удалось обогнать компании с мировым именем, в том числе и лидеров на глобальном рынке облачных сервисов. Это американские корпорации Microsoft и Amazon, владеющие облаками Azure и AWS соответственно, а также японская Fujitsu.

В перечне из 144 разработчиков Россия заняла несколько строчек – Postgres Professional на втором месте, «Контур» на 17 и Arenadata на 33.

Впереди всего один конкурент. Получится ли обойти составителя рейтинга?

Всего же сообщество активных разработчиков PostgreSQL насчитывает свыше 700 человек по всему миру. Эта система входит в топ-3 самых популярных СУБД с открытым кодом в мире, а в России и вовсе является самой популярной.

Стремительный взлет за год

Рейтинг разработчиков PostgreSQL компания EDB составляет во второй раз в истории. Первый был подготовлен в 2021 г. на основе сборки с индексом 13.

На тот момент российская Postgres Professional находилась на четвертом месте, уступая Crunchy Data, VMware и составителю списка – EDB.

Рейтинг 2021 года

В первом перечне российских компаний было две, но лишь Postgres Professional удалось закрепиться одновременно и в топ-10, и в топ-5. Второй компанией был интернет-гигант «Яндекс», которому досталось 12 место. В новом рейтинге «Яндекс» не фигурирует.

Очень успешный разработчик

Путь к второму месту в рейтинге разработчиков PostgreSQL (по версии EDB) занял у компании Postgres Professional немногим больше восьми лет – она была основана в феврале 2015 г. и имеет уставный капитал 100 тыс. руб. Основное юрлицо компании – ООО «Постгрес профессиональный», им в неравных долях владеют Федор Сигаев (21,5%), Антон Сушкевич (27,9%), Андрей Флейта (7,6%), Олег Бартунов (гендиректор, 21,5%) и Иван Панченко (21,5%). Данные предоставлены базой реестром ЕГРЮЛ.

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Постковидный период оказался для компании невероятно успешным. Так, 2021 г. компания завершила с выручкой на уровне 1,5 млрд руб., что в сравнении с показателями 2020 г. больше на 68%. Если же сравнить выручки за 2021 и 2018 гг., то окажется, что за три года бизнес компании вырос более чем в 8,5 раза.

Еще лучше Postgres Professional проявила себя и в санкционный 2022 г., когда весь мир стал отворачиваться от российских компаний. Если в 2021 г. выручка компании по сравнению с 2020 г. подросла примерно в 1,5 раза, то в 2022 г. она увеличилась в 3,3 раза год к году. Чистая прибыль и вовсе оказалась больше в 3,8 раза.

В деньгах по результатам 2022 г. Postgres Professional заработала 4,39 млрд руб., чистая прибыль из которых составила 3,48 млрд руб. Увеличился и штат компании – 111 человек в конце 2022 г. против 75 годом ранее (данные «Контур.фокуса»).

На момент выхода материала Postgres Professional являлась самым известным российским разработчиком СУБД в общем и объектно-реляционных СУБД в частности. В числе ее продуктов – СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified, PostgreSQL для Windows. Решения компании занесены в реестр отечественного ПО, курируемый Минцифры.