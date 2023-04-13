Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

По итогам 2022 г. выручка наиболее известного разработчика российских СУБД, компании Postgres Professional увеличилась в 3,3 раза с приростом уровня чистой прибыли в 3,8 раза. В конкретном денежном выражении показатели бизнеса компании за отчетный период составили 4,39 млрд руб. и 3,48 млрд руб. соответственно.

Взлет бизнеса Postgres Professional

Как выяснил CNews, выручка российского разработчика СУБД Postgres Pro, компании Postgres Professional по итогам 2022 г. увеличилась в 3,3 раза. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

В частности, выручка главного юрлица компании, ООО «Постгрес профессиональный» за отчетный период составила 4,39 млрд руб. против 1,33 млрд руб. по итогам 2021 г., то есть увеличилась на 229%.

При этом по сравнению с более ранними финансовыми результатами компании можно говорить о своеобразном ускорении роста ее бизнеса — выручка в 2021 г. отличалась от показателей 2020 г. в 1,5 раза.

Что касается чистой прибыли организации, то в 2022 г. она увеличилась в 3,8 раза и составила 3,48 млрд руб. Годом ранее этот показатель оказался на уровне 910,7 млн руб. (прирост по сравнению с 2020 г. в 1,66 раза).

Фото: postgrespro.ru Бизнес создателей Postgres Pro по итогам 2022 г. вырос более чем в три раза

По данным «Контур.фокуса», за минувший год официальная численность персонала Postgres Professional выросла в 1,5 раза — с 75 до 111 человек.

Прокомментировать CNews финансовые результаты 2022 г. и рассказать о прогнозах на итоги 2023 г. в компании отказались.

Вектор общего развития

Комментируя в апреле 2022 г. финансовые результаты 2021 г., заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко сообщил CNews, что компания продолжает набор производственного персонала и готовит к запуску новые продукты.

«Конечно продолжаем развитие своих СУБД и увеличиваем свой вклад в международный PostgreSQL, — отмечал Панченко. — Заметно вкладываемся в образование и развитие российской экосистемы Postgres. По разработанным нам учебным курсам идет преподавание в нескольких вузах, включая МГУ и ВШЭ, а в 10 учебных центрах, проводим ежегодные конференции, которые посещают сотни человек».

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Помимо этого Postgres Professional на тот момент уе создала систему профессиональной сертификации по PostgreSQL. При участии сотрудников компании пишутся книги по профессиональной тематике. «В частности недавно вышла монография Егора Рогова “PostgreSQL 14 изнутри”, не имеющая в мире аналогов по подробности и качеству изложения», — уверял год назад Панченко.

Специфика бизнеса Postgres Professional

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является самым известным российским разработчиком СУБД вообще и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

Наиболее распространенным в мире зарубежным решением того же класса, что и PostgreSQL с его производными, выступает СУБД Oracle Database. Продукты Postgres Professional включены в реестр российского ПО при Минцифры.

В линейке решений компании — СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified, PostgreSQL для Windows.

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По данным «Контур.фокуса», ООО «Постгрес профессиональный» было зарегистрировано в Москве 4 февраля 2015 г. В организации 27,9% долей принадлежит Антону Сушкевичу, 21,5% — гендиректору компании Олегу Бартунову, еще 21,5 % — Ивану Панченко, столько же, 21,5 % — техническому директору Федору Сигаеву, 7,6% — Андрею Флейте.