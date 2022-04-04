Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз

По итогам 2021 г. выручка наиболее известного разработчика российских СУБД, компании Postgres Professional увеличилась на 68%. В ретроспективе трех лет ее бизнес на волне импортозамещения вырос более чем в 8,5 раз.

Рост бизнеса Postgres Professional

Как стало известно CNews, выручка российского разработчика СУБД, компании Postgres Professional по итогам 2021 г. составила около 1,5 млрд руб. Прирост этого показателя по сравнению с 2020 г. составил 68%. По сравнению с 2018 г. — превысил 750%, то есть за три года бизнес компании вырос более чем в 8,5 раз.

Об этом редакции рассказал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. Почему он привел сводную статистику именно за три последних года, он не пояснил. Не исключено, что он взял за отправную точку 2018 г., потому что тот стал первым в серии прибыльных лет для основного юрлица компании — ООО «Постгрес профессиональный» (ППГ). Напомним, курс России на импортозамещение ПО был взят раньше — примерно в 2015 г.

По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), если по итогам 2017 г. ООО «ППГ» при выручке в 75,8 млн руб. продемонстрировало чистый убыток в размере 40,7 млн руб., то по итогам 2018 г. при выручке в 201,3 млн руб., показало чистую прибыль в 69,2 млн руб.

По итогам 2021 г. у главы Postgres Professional Олега Бартунова есть явный повод для оптимизма

По словам Панченко, примерно треть доходов компании в 2021 г. обеспечил государственный сектор, порядка 20% — добывающие отрасли; чуть больше 10% составили доли финансового сектора и промышленности.

За минувший год численность персонала Postgres Professional выросла более чем на треть. Прирост штата преимущественно обеспечили разработчики и инженеры. На них сейчас приходится свыше 80% от общего числа сотрудников компании.

Планы на 2022 год

«В 2022 г. мы планировали значительный рост числа проектов и выручки (больше чем на 50%), но в нынешних условиях видим риски — из-за недоступности части оборудования и пересмотра заказчиками ИТ-бюджетов, — говорит Панченко. — Это может привести к замедлению целого ряда проектов».

По заверению топ-менеджера, компания сейчас продолжает набор производственного персонала и готовит к запуску в 2022 г. новые продукты. «Конечно продолжаем развитие своих СУБД и увеличиваем свой вклад в международный PostgreSQL, — отмечает Панченко. — Заметно вкладываемся в образование и развитие российской экосистемы Postgres. По разработанным нам учебным курсам идет преподавание в нескольких вузах, включая МГУ и ВШЭ, а в 10 учебных центрах, проводим ежегодные конференции, которые посещают сотни человек».

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Помимо этого Postgres Professional создала систему профессиональной сертификации по PostgreSQL. При участии сотрудников компании пишутся книги по профессиональной тематике. «В частности недавно вышла монография Егора Рогова “PostgreSQL 14 изнутри”, не имеющая в мире аналогов по подробности и качеству изложения», — уверяет Панченко.

Специфика бизнеса Postgres Professional

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является самым известным российским разработчиком СУБД вообще и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает ленейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

Наиболее распространенным в мире зарубежным решением того же класса, что и PostgreSQL с его производными, выступает СУБД Oracle Database. Продукты Postgres Professional включены в реестр российского ПО при Минцифры.

В линейке решений компании — СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified, PostgreSQL для Windows.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Постгрес профессиональный» было зарегистрировано в Москве 4 февраля 2015 г. В организации 27,9% долей принадлежит Антону Сушкевичу, 21,5% — гендиректору компании Олегу Бартунову, еще 21,5 % — Ивану Панченко, столько же, 21,5 % — техническому директору Федору Сигаеву, 7,6% — Андрею Флейте.