Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle

Выручка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional достигла 9,3 млрд руб. Впервые российская компания превысила показатели американской Oracle, которая долгое время занимала заметную долю отечественного рынка.

Показатели Postgres Professional

Как стало известно CNews, выручка российского разработчика системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, компании Postgres Professional, по итогам 2024 г. достигла 9,3 млрд руб. Это на 13% выше результатов 2023 г. Данными с CNews поделились представители компании.



При этом чистая прибыль компании составила 7,7 млрд руб., что на 9% выше, чем по итогам 2023 г.

Вместе с этим штат компании вырос на 60%: сейчас он составляет более 400 человек, порядка 300 из которых — технические специалисты.

«В 2024 году заказчики Postgres Pro продолжили разворачивать СУБД в создаваемых с нуля информационных системах, — рассказал CNews заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Также вырос пул новых заказчиков Postgres Pro. Чистая прибыль продолжает составлять стабильно высокий процент от выручки, что позволяет нам направлять больше средств на развитие наших продуктов и инвестиции в высокотехнологичные проекты».

Postgres Professional Выручка Postgres Professional превысила показатели Oracle

Выручка же популярного в России Oracle до ухода компании с отечественного рынка в феврале 2022 г., то есть по итогам 2021 г. составляла 7,8 млрд руб. В 2020 г. этот показатель был равен 6,2 млрд руб. По результатам 2022 г. этот показатель упал на 95% до 349 млн руб.

Продукцию Oracle используют или использовали многие крупные российские компании, даже те, в числе акционеров которых есть российское государство.

Динамика роста

При этом по сравнению с более ранними финансовыми результатами Postgres Professional можно говорить о своеобразном ускорении роста ее бизнеса — выручка в 2021 г. отличалась от показателей 2020 г. в 1,5 раза.

Что касается чистой прибыли организации, то в 2022 г. она увеличилась в 3,8 раза и составила 3,48 млрд руб. Годом ранее этот показатель оказался на уровне 910,7 млн руб. (прирост по сравнению с 2020 г. в 1,66 раза).

По итогам 2022 г. выручка уже увеличилась в 3,3 раза. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Она составила 4,39 млрд руб. против 1,33 млрд руб. по итогам 2021 г., то есть увеличилась на 229%.

Специфика бизнеса Postgres Professional

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является самым известным российским разработчиком СУБД вообще и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

Наиболее распространенным в мире зарубежным решением того же класса, что и PostgreSQL с его производными, выступает СУБД Oracle Database. Продукты Postgres Professional включены в реестр российского ПО при Минцифры.

В линейке решений компании — СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified, PostgreSQL для Windows.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Постгрес профессиональный» было зарегистрировано в Москве 4 февраля 2015 г. В организации 27,9% долей принадлежит Антону Сушкевичу, 21,5% — гендиректору компании Олегу Бартунову, еще 21,5 % — Ивану Панченко, столько же, 21,5 % — техническому директору Федору Сигаеву, 7,6% — Андрею Флейте.

Также Postgres Professional заключила стратегическое партнерство с АО «Флант» и вложит 3 млрд руб. в экосистему решений Deckhouse.

Рынок СУБД в России

К 2030 г. в России объем рынка СУБД и инструментов обработки данных может вырасти почти в 3,5 раза до более чем 234 млрд руб., подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР). Эксперты Центра считают, что популярность такого ПО в первую очередь объясняется непрерывно растущими объемами информации: только за последние восемь лет в мире было создано более 90% объема данных, сгенерированных с 2010 по 2023 гг.

В ЦСР впервые приводят доли крупнейших компаний, работающих на рынке СУБД: 23% у Postgres Professional, 9% — у группы Arenadata, 4% — у Yandex.Cloud, по 2% у VK.Tech и «Ростелекома». Остальные 60% приходятся на прочих поставщиков (в их числе «Диасофт», «Ред Софт», «Газинформсервис» и пр.), временные альтернативы коммерческим продуктам из Реестра российского ПО (продукты, не внесенные в этот реестр, in-house разработка заказчиков, продукты российских команд по поддержке западного ПО).