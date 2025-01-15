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Рыбин Никита



15.01.2025 Получены данные для моделирования более безопасных и «чистых» ядерных реакторов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Рыбин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 79 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5086 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 287 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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