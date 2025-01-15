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Индексная книга (каталог) CNews*
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ICANN NAF National Arbitration Forum Национальный арбитражный форум



15.01.2025 Получены данные для моделирования более безопасных и «чистых» ядерных реакторов 1
26.07.2022 Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика 1
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла 3
10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете 1
24.11.2006 Epson хочет отобрать домен у собственного дилера 1
24.10.2006 Вокруг имен в зоне .COM больше всего споров 2
14.07.2006 Goldman Sachs борется с GoldmanSex 2
01.08.2002 Доменные споры в зоне .biz ставят под сомнение эффективность процедуры UDPR 3
19.03.2002 Borlas Retail автоматизирует магазины Benetton и Naf Naf с помощью программного комплекса TradeX 1
21.08.2001 Система разрешения споров о доменных именах далека от совершенства 1
21.05.2001 AOL отобрала у Aimster имя 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

ICANN NAF и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1305 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Lexmark Int 294 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Microsoft Corporation 24624 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Cisco Systems 5114 1
Oracle Corporation 6687 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Zebra Technologies 145 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
AOL Inc 1593 1
Yahoo! 3697 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
MEXX 10 1
LVMH Louis Vuitton 23 1
United Colors of Benetton 38 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 7
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
Repository - Репозиторий 852 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Аксессуары 3881 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг 40 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Linux OS 9936 2
Linux - Debian GNU 463 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Honeywell Metrologic 52 1
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
Oracle Applications 88 1
Pocock Daniel - Покок Дэниэл 2 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Нидерланды 3517 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Лихтенштейн Княжество 98 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Канада - Оттава 65 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 5 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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