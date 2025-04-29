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Gucci Дом моды Гуччи



29.04.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue 1
03.10.2024 «Яндекс Маркет» запустил новое бизнес-направление Ultima с избранными товарами и премиальным сервисом 1
03.10.2024 «Яндекс Маркет» запустил новое бизнес-направление Ultima с избранными товарами и премиальным сервисом 1
10.09.2024 «Авито» запускает консьерж-сервис для продажи вещей люкс-сегмента 1
28.03.2024 Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM 1
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России 1
21.11.2022 Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы 1
21.11.2022 СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
08.06.2022 «Яндекс маркет» выходит на рынок ресейла люксовых и премиальных товаров 1
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает 1
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что 1
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила 1
22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
24.01.2020 SAP присоединилась к кампании CEO Carbon Neutral Challenge 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
21.11.2016 Власти запрещают продавать в Рунете модельки автомобилей 1
10.10.2016 В России идет зачистка «модных» интернет-магазинов 1
18.05.2016 Aizel.ru запустил iOS-приложение для шопинга 1
01.12.2014 Стартовала общедоступная регистрация в доменах .MOSCOW и .МОСКВА 1
04.04.2014 Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1
02.11.2010 Gucci выпустила модные 3D-очки 1
10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете 1
11.08.2009 Камера от кутюр 1
21.01.2008 Часы-концепт от Gucci 1
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
26.03.2007 Мобильные телефоны: секретные новинки Sony Ericsson 1
13.03.2007 Теперь и Gucci заинтересовалась мобильниками 1
29.01.2007 Коллекция Джорджио Армани транслируется в онлайне 1
17.12.2002 В США украли мобильник стоимостью в $20 тысяч 1
17.12.2002 В США украли мобильник за $20 тыс. 1
17.06.2002 Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают 1
26.01.2001 Поддельным Gucci и Cartier нет места в интернете 1
26.01.2001 Подделкам нет места в интернете 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Gucci и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12237 5
Yandex - Яндекс 7640 5
Amazon Inc - Amazon.com 3037 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 3
Vertu 117 3
Samsung Electronics 10352 2
Fortnite 81 2
LG Electronics 3634 2
PayPal 656 2
Ростелеком 9878 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 2
Huawei 4001 2
MONT - МОНТ 150 2
Xiaomi 1797 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 1
SAP SE 5323 1
Carbon Neutral Challenge 2 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Microsoft Corporation 24801 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 1
Google LLC 11919 1
Verisign 357 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 1
Addreality - Эддреалити 45 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Sony 6567 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Lenovo Group 2305 1
HP Inc. 5713 1
МегаФон 9188 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
Roblox Corporation 53 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
LVMH Louis Vuitton 24 8
Prada 56 6
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 4
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 4
eBay Inc 1622 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1418 2
Nike 187 2
Etsy 18 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 962 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 149 2
Valentino S.p.A 7 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 454 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Adidas - Адидас 162 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Инвитро - Invitro 70 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Grundig 41 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Swarovski AG 73 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
H&M 21 1
MEXX 10 1
Винзавод - Центр современного искусства 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2481 1
Связной ГК 1373 1
Tesla Motors 402 1
Block - Square 197 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 4
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