SAP присоединилась к кампании CEO Carbon Neutral Challenge

SAP стала частью проекта CEO Carbon Neutral Challenge, инициированного Марком Биццари, генеральным директором Gucci. Он обратился к главам крупнейших мировых компаний с предложением обсудить экологическую ситуацию, а также предложил ряд принципов, которые помогут замедлить изменения климата.

Дженифер Морган, соуправляющий директор и член правления SAP SE, отметила: «SAP – не только мировой лидер в области инноваций, но также и компания с высочайшими показателями устойчивого развития. Инициатива Марко Биццари – CEO Carbon Neutral Challenge – прекрасно дополняет нашу стратегию, которая помогает клиентам и партнерам достигать амбициозных целей, связанных с климатом и экологией, применяя новейшие технологии». Главная задача проекта CEO Carbon Neutral Challenge – мотивировать глобальные компании перейти на низкоуглеродную бизнес-модель. Все участники проекта отмечают необходимость принятия срочных мер для сокращения выбросов парниковых газов, а также выступают за разработку 360°-стратегии в области климата.

Марко Биццари, президент и генеральный директор Gucci, сказал: «Компании должны ответственно относиться к объемам парниковых газов, которые возникают в результате их деятельности, искать возможности их сокращения, инвестировать в инициативы, которые могут помочь в сохранении биоразнообразия и лесов, находящихся в критическом состоянии. Я рад, что SAP решила присоединиться к инициативе, важная роль, которую компания играет на мировом рынке, ценности, которые разделяют ее сотрудники, клиенты и партнеры, помогут создать среду, где бизнес успешен и при этом природе не нанесен урон».

В соответствии с подходом, предложенным Carbon Neutral Challenge, SAP уже разработала критерии, которые помогут клиентам перейти к низкоуглеродной экономике и достичь реальных результатов в борьбе со сложной экологической обстановкой в мире: повысить прозрачность и эффективность всех процессов, связанных с учетом выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок; искать инновационные подходы к процессам и бизнес-моделям; упростить взаимодействие компаний с промышленностью, правительством и потребителями.

В частности, благодаря таким решениям как SAP Ariba и SAP Digital Supply Chain, компании смогут отслеживать выбросы парниковых газов в рамках цепочек поставок, процессов закупки, производства и логистики. Переход клиентов к новым устойчивым бизнес-моделям поддержит команда специалистов SAP, они помогут трансформировать процессы с помощью инноваций на базе технологий интернета вещей, машинного обучения, искусственного интеллекта и расширенной аналитики данных.

Еще в 2009 г. в SAP было принято стратегическое решение по сокращению выбросов парниковых газов до уровня 2000 г. к 2020 г., поставленная цель была достигнута на два года раньше, несмотря на увеличение количества сотрудников в четыре раза. В 2017 г. SAP объявила об обязательстве сделать операции углеродно-нейтральными к 2025 г. С 2017 г. SAP поддерживает Science Based Targets Initiative, а в 2019 г. стала одной из первых компаний, взявших на себя обязательство по наукоемкому снижению выбросов парниковых газов на 85% к 2050 г. В случае если выбросы невозможно сократить, SAP будет компенсировать ущерб, инвестируя в проекты, направленные на уменьшение выбросов CO2, например, связанные с восстановлением лесов.

Комплексный годовой отчет SAP содержит подробный анализ выбросов и воздействия, которое они оказывают на экологию, и считается одним из самых прогрессивных в технологической отрасли. Компания подписала Глобальный договор ООН, является членом таких ассоциаций, как CDP, Value Balancing Alliance и Ellen MacArthur Foundation.