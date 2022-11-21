СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники, который получил название CDEK recommerce. Потребители могут приобрести моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, приставки Apple, Samsung, PlayStation и другие товары по более низкой, чем на маркетплейсах, цене. На платформе представлены только те устройства, которые гарантировано проходят санкционные ограничения США и Евросоюза.

Восстановленная электроника — популярный сегмент продаж за рубежом, когда покупателям предлагают приобрести товары, от которых сразу же отказались первые владельцы, либо в них были обнаружены минимальные дефекты. В отличие от б/у техники, восстановленная техника проходит процедуру реставрации в зависимости от состояния устройства.

Эксперты в области восстановления техники проверяют товары по более чем 40 параметрам, при необходимости производят мелкий ремонт: меняют аккумуляторы, камеры, стекла, чтобы устройство было максимально неотличимо от нового. Главное преимущество такой электроники – цена. Клиент приобретает товар с внешним видом и функциональностью новой техники, но с экономией до 70%.

На платформе CDEK recommerce доступны моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, приставки Apple, Samsung, PlayStation, XBox.

В перспективе планируется добавить технику Huawei, Xiaomi. Также в планах расширить линейку товаров восстановленной одеждой, обувью и аксессуарами премиум-сегмента (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).

По данным CDEK recommerce, выгоднее всего покупать ноутбуки и смартфоны, так как они быстро теряют в цене (до 70%) по сравнению, например, с Apple Watch, которые дешевеют всего на 25-30%.

На платформе CDEK recommerce можно приобрести Apple Watch Series 7 за 18,5 тыс. руб., тогда как на российском маркетплейсе их стоимость начинается от 25 тыс. руб. Восстановленный Apple iPhone 12 Pro Max 512GB стоит 52,5 тыс. руб., в России аналогичная модель обойдется в 69 тыс. руб. и выше. Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 512GB на Recommerce Market стоит 71 тыс. руб., в России — 100 тыс. руб. и выше.

В зависимости от устройства СДЭК доставляет заказы из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии.

На платформе CDEK recommerce представлены только те устройства, которые гарантировано проходят санкционные ограничения США и Евросоюза. Если заказ по какой-то причине попадает под санкции, СДЭК вернет клиенту полную стоимость заказа.

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Для клиентов доступны три состояния каждой позиции: «Как новое», «Отличное» «Хорошее». Товары в состоянии «Как новое» действительно близки к нему. Как правило, в данном случае покупатель просто отказался от покупки и вернул товар в магазин. На корпусе могут быть легкие микроцарапины, незаметные с первого взгляда. У изделий с экраном экран находится в идеальном состоянии. Что касается технического состояния, то показатели долговечности очень высокие, риск столкнуться с техническими проблемами близок к нулю. При этом можно сэкономить до 50% от изначальной стоимости.

При выборе состояния «Отличное» клиент получит изделие, на корпусе которого могут быть легкие микроцарапины, незаметные с расстояния 50 см и более. Экран – в идеальном состоянии, показатели долговечности – выше среднего, а вероятность столкнуться с техническими проблемами невелика.

Состояние изделия в категории «Хорошее» предполагает наличие нескольких видимых царапин и вмятин на корпусе, которые тем не менее не влияют на его работоспособность. На экране могут быть легкие царапины, незаметные при включенном экране. Показатели долговечности товара — в среднем диапазоне качества.

Оплата товаров производится в рублях, доставка уже входит в стоимость. После оплаты клиент получает по электронной почте анкету, которая необходима для таможенного оформления заказа. Анкета на английском языке. Клиент может самостоятельно ее заполнить или попросить специалистов CDEK recommerce сделать это за него. Срок доставки заказов — от 30 дней.

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Для оформления возврата товара, который по каким-то причинам может не подойти клиенту, необходимо связаться с клиентской службой. Клиент может вернуть товар с возвратом полной стоимости заказа в течение 7 дней после получения.

Специалисты CDEK recommerce не будут отправлять товар назад в магазин, а просто возместят клиенту его стоимость. Если клиент все же захочет оставить его себе, то ремонт можно будет провести в одном из предложенных сервисных центров. Эти вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

В ходе тестового запуска CDEK recommerce с августа по октябрь было сделано более 100 заказов, в их числе смартфоны, планшеты, электронные часы, наушники брендов Apple, Samsung. Клиенты выбирали разные состояния товаров в зависимости от цены и целей приобретения товаров. Ни у одного из них не возникло претензий к CDEK recommerce по поводу качества товаров, утверждают представители маркетплейса.