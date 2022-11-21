Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы

СДЭК запустила сервис по продаже подержанной восстановленной электроники. На начальном этапе она предлагает лишь технику Apple, но в дальнейшем список брендов расширится за счет китайских вендоров. Поставка устройств будет налажена из США, Европы и Азии.

От логистики к подержанной электронике

Логистическая компания СДЭК сообщила CNews о запуске сервиса CDEK recommerce по продаже восстановленной техники известных брендов. Покупателям сервис предложит различные устройства, возвращенные первыми владельцами сразу после покупки по тем или иным причинам.

Также в ассортименте CDEK recommerce будут устройства, в которых были обнаружены небольшие дефекты, впоследствии устраненные. СДЭК в данном случае выступает своего рода посредником. Компания не планирует самостоятельно заниматься реставрацией устройств – вместо этого она будет выкупать их у иностранных платформ, работающих в этой сфере.

Среди перечисленных представителями СДЭК в основном американские платформы. Это Amazon, Blackmarket и eBay.

На новой платформе СДЭК будут продаваться устройства, предназначенные для рынков других стран

Доставку устройств СДЭК наладит из Европы, в частности, Германии и Финляндии, а также из США. Азию своим вниманием компания тоже не обойдет – в планы входит вывоз отреставрированной техники из Сингапура и Японии с последующей ее реализацией в России.

Все любят Apple

На момент публикации материала ассортимент платформы CDEK recommerce состоял исключительно из продукции компании Apple. Техника других брендов представлена не была, однако представители СДЭК сообщили CNews, что в обозримом будущем каталог пополнят гаджеты китайских компаний Huawei и Xiaomi. На вопрос CNews о точных сроках расширения ассортимента в СДЭК не ответили.

В случае с Apple подобная инициатива оправдана. Компания еще в марте 2022 г. прекратила свою деятельность в России, в связи с чем россиянам приходится покупать iPhone, MacBook и прочие гаджеты Apple либо за рубежом, либо по «серым» схемам, либо в официальной рознице посредством параллельного импорта.

То же касается и Huawei, которая на протяжении почти девяти месяцев без официальных объявлений шаг за шагом сворачивает бизнес в России. Что до Xiaomi, то она с российского рынка не уходит и постепенно занимает все большую его часть. Например, еще в конце лета 2022 г. она удерживала свыше 40% рынка смартфонов.

Оценить возможности сервиса СДЭК смогут пока лишь ценители техники Apple

На 21 ноября 2022 г. в CDEK recommerce были доступны только смартфоны Apple iPhone, часы Apple Watch и ноутбуки MacBook различных моделей. По словам представителей СДЭК, покупка отреставрированных ноутбуков среди всего многообразия техники является наиболее выгодной, так как они очень быстро теряют в цене, вплоть до 70%. В равной степени это относится и к смартфонам, тогда как смарт-часы Apple Watch дешевеют в среднем на 30%.

Сумочка и туфли к смартфону

Как сообщили CNews представители СДЭК, ограничиваться одной лишь электроникой платформа CDEK recommerce не намерена. Со временем в каталоге появятся и восстановленные аксессуары, но в данном случае речь вовсе не о чехлах и не о съемных клавиатурах.

В перспективе CDEK recommerce планирует предложить покупателям восстановленные обувь и одежду премиальных брендов, включая Chanel, Balenciaga, Gucci и Louis Vuitton. Упомянутые выше аксессуары относятся к этому же сегменту.

Три градации качества

Все товары на платформе CDEK recommerce будут доступны в трех вариантах состояния –«Как новое», «Отличное» «Хорошее». К первому относятся товары, которые действительно почти новые – например, они были возвращены в магазин сразу после покупки

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При этом СДЭК не исключает наличия на корпусе устройств едва заметных микроцарапин. Экран, если устройство подразумевает его наличие, всегда в идеальном состоянии. «Что касается технического состояния, то показатели долговечности очень высокие, риск столкнуться с техническими проблемами близок к нулю», – сообщили CNews в СДЭК

Состояние «Отличное подразумевает наличие микроцарапин, которые видны с расстояния 50 см и более. Экран по-прежнему без каких-либо дефектов, показатели долговечности – выше среднего, а вероятность столкнуться с техническими проблемами не велика.

Состояние «Хорошее» – это уже несколько вмятин на корпусе и хорошо различимых царапин. Притом легкие царапины в данном случае могут быть и на экране, неразличимые когда дисплей включен.

Кто за этим стоит

Юридическое лицо CDEK recommerce в России – это компания ООО «ОООО». Согласно ЕГРЮЛ, она основана в Краснодаре в июле 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб.

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Единственный учредитель компании и по совместительству ее гендиректор – Александр Барашков. Основной вид деятельности предприятия – «деятельность рекламных агентств» (код ОКВЭД 73.11). Также имеется восемь дополнительных видов деятельности, в том числе: «образование дополнительное детей и взрослых» (85.41), «деятельность информационных агентств» (63.91).

В поезд на полном ходу

С марта 2022 г. очень многие крупные российские компании занялись продажей подержанных и восстановленных устройств. Такой сервис есть, к примеру, у «Связного» и «Ситилинка», а также у «М.Видео».

В начале апреля 2022 г. продажей подержанных смартфонов занялся «Яндекс маркет», а спустя две недели аналогичный шаг сделал и оператор связи «Мегафон». Спустя полгода этот бизнес привлек и «Авито» – в начале октября 2022 г. CNews писал, что сервис тоже будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией.