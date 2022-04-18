«Мегафон» начинает продавать подержанные смартфоны

В салонах и на сайте «Мегафона» появятся подержанные смартфоны. Оператор следует современным трендам – россияне начали скупать вторичную электронику на фона роста цен на новую. В этом же направлении движутся и другие ритейлеры, в том числе «Яндекс.Маркет» и «Связной».

«Мегафон» нацелился на «вторичку»

Российский оператор «Мегафон» из состава «Большой четверки» сообщил CNews о подготовке к запуску продаж подержанных смартфонов в своих салонах связи. Также их можно будет приобрести и не выходя из дома – для этого на сайте «Мегафона» появится специальный раздел.

В данном случае речь идет о восстановленных устройствах. Со слов представителей оператора, их стоимость будет на 60% ниже стоимости новых аналогов, к тому же на них будет распространяться гарантия. Ее сроки в «Мегафоне» не уточнили.

«Мегафон» собирается не только продавать россиянам подержанные мобильники, но и выкупать у них их собственную технику. Оператор запускает собственный trade-in. Эту услугу оператор запустит до конца апреля 2022 г. Ее тестирование пройдет в Москве и Московской области. О сроках ее доступности в других регионах оператор не сообщает.

Купить подержанный смартфон в салонах «Мегафона» на первом этапе тоже смогут исключительно жители Москвы и Подмосковья. Оператор предложит им более 200 моделей восстановленных смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. Как и в случае покупки нового телефона, потребитель может всегда вернуть аппарат по гарантии или рассчитывать на замену.

Салоны связи будут предлагать россиянам не только новые, но еще и подержанные смартфоны. Главное - не перепутать

Следует отметить, что многие из перечисленных брендов на середину апреля 2022 г. ввели санкции против России. Например, Apple прекратила продажи всех своих устройств, Samsung свернула поставки новой техники на российский рынок, а Xiaomi и Huawei вдвое сократили собственные отгрузки в Россию.

«Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», – заявил «Ведомостям» представитель «Мегафона».

Помощь в организации продаж вторичной электроники «Мегафону» окажет его дочернее предприятие Smart Bazar. На плечи его специалистов ляжет задача по восстановлению техники, тогда как сам «Мегафон» будет заниматься приемом, оценкой и выдачей гаджетов покупателям.

По информации издания, данное направление сможет приносить «Мегафону» не более 5% доходов.

Успеть на уходящий поезд

В России фиксируется рост спроса на подержанную электронику на фоне удорожания новой техники, вызванного санкциями и нестабильным курсом рубля. «Мегафон» - не единственный, кто заинтересован в продаже бывших в употреблении гаджетов – это направление в апреле 2022 г. открыл для себя, к примеру, «Яндекс.Маркет», хотя до этого на протяжении всех 22 лет своего существования он специализировался исключительно на новых товарах.

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Подержанную технику продает и «Связной» - крупный российский ритейлер. Притом в его случае партнером выступает все та же Smart Bazar. В этой сети по итогам I квартала 2022 г. продажи бывших в употреблении смартфоном подскочили в 1,7 раза в натуральном выражении и в 2,8 раза в денежном в сравнении с I кварталом 2021 г.

Как сообщил изданию старший вице-президент ритейлера по коммерческой и операционной деятельности Алексей Вуколов, сотрудничество со Smart Bazar «Связной» прекращать не планирует. «Партнерство “Связного” с компанией Smart Bazar остается неизменным», – подчеркнул он.

Тренд пока еще актуален

Подержанная электроника пользуется спросом и на досках объявлений, в частности, на «Авито». Причина проста – ввиду нестабильности экономической обстановки в стране россияне не спешат тратить деньги на новую технику и стремятся сэкономить, покупая вторичную.

К тому же в феврале и марте 2022 г. наблюдался стремительный рост цен на новые гаджеты. К примеру, сеть DNS буквально за несколько часов взвинтила цены на весь свой ассортимент на 30%.

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В апреле 2022 г. ситуация начала улучшаться. CNews писал, что цены на новые смартфоны, компьютеры, смарт-ТВ и некоторые виды бытовой техники резко обвалились. Это связано в первую очередь с укреплением рубля и восстановлением цепочек поставок устройств из-за границы. Однако пока нет данных, как долго это продлится, и потому россияне по-прежнему смотрят в сторону подержанной электроники.