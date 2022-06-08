«Яндекс маркет» выходит на рынок ресейла люксовых и премиальных товаров

На «Яндекс маркете» теперь можно купить бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов — сервис показывает такие товары в новом разделе «Ресейл». Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt. При покупке сумки на Маркете можно сэкономить до 50% от ее исходной цены. Сервис первым среди маркетплейсов в России запустил такую услугу и будет развивать ее — например, добавит в ассортимент одежду и обувь. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Уже сейчас на «Маркете» можно купить сумки Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и других брендов. На сервисе продаются также аксессуары из модных коллекций, а еще редкие сумки, уже полностью распроданные в мире. Доставляет такие товары сам продавец: в Москве оплаченный заказ можно получить за один-два дня, в других регионах страны — за два-семь дней. В столице покупателям доступна также услуга примерки. В карточке каждого товара сервис указывает его состояние: идеальное, с биркой, или отличное, с минимальными следами носки.

Все товары для ресейла на «Маркете» проверяет на подлинность платформа TheCultt с помощью прибора Entrupy, который использует искусственный интеллект и машинное обучение. Entrupy делает микрофотографии товара и сравнивает их с изображениями этой же вещи в своей памяти. Таким образом прибор оценивает подлинность товаров с точностью до 99%.

«Покупка люксовых и премиальных товаров на ресейле в категории fashion в России уже долгое время остается востребованной, а в последнее время популярность такого вида шоппинга только набирает обороты. Мы хотим привлечь новую аудиторию, а также познакомить пользователей “Яндекс маркета” с новым форматом покупки дорогостоящих аксессуаров и найти оригинальные и нишевые изделия в условиях, когда их доступность может временно снижаться», — сказала Алина Репьева, руководитель lifestyle-категорий на «Маркете».

Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать Безопасность

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».