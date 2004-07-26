Telefonica Terra Networks Terra Lycos

Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.07.2004 Terra Lycos сократил убытки за полугодие

Испанский интернет-провайдер Terra Lycos в первом полугодии 2004 года сократил чистые убытки до €69 млн., уменьшив их на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Для достижения этой цели компания сократила числен
25.02.2004 Terra Lycos потерял €172,7 млн.

Чистые убытки испанского интернет-провайдера Terra Lycos в 2003 году составили €172,7 млн. - немногим больше ожиданий аналитиков, сообщила компания в среду. Выручка Terra Lycos, которая контролируется испанским телекоммуникационным
05.11.2003 Terra Lycos сократил убытки

Крупный европейский интернет-провайдер Terra Lycos снизил убыток за первые девять месяцев 2003 года и рассчитывает завершить с прибылью четвертый квартал, сообщила испанская компания. Убыток Terra, которого контролирует испанская те
30.06.2003 Terra Lycos согласен на предложение Telefonica

Совет директоров интернет-провайдера Terra Lycos в пятницу, 27 июня, одобрил предложение испанской телекоммуникационной компании Telefonica о приобретении 62% акций Terra Lycos. Сумма сделки составит €1,95 млрд. В результат
28.05.2003 Telefonica готова купить акции Terra Lycos за €1,73 млрд.

Представители испанского телекоммуникационного концерна Telefonica заявили сегодня о готовности приобрести оставшиеся 62% акций провайдера интернет-услуг Terra Lycos максимум за €1,73 млрд. Telefonica, уже владеющая 38% акций Terra, предупредила, что сделка зависит от того, поступят ли предложения, которые позволят компании получить контроль как
26.02.2003 Terra Lycos понесла убытки в $2,16 млрд.

Интернет-компания Terra Lycos в 2002 году понесла убытки на рекордную сумму в $2,16 млрд. после списания нематериальных активов, говорится в сообщении компании. Terra, 39% акций которой принадлежат испанской ком
02.07.2002 Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea

Корпорация Terra Lycos объявила о продаже своей доли акций компании Lycos Korea. Новым владельцем пакета в 43,25% акций станет SK Telecom, корейский оператор мобильной связи. Продажа акций произошла при п
20.05.2002 Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"

Один из ведущих клубов британской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" распроcтранил информацию о заключении соглашения с интернет-корпорацией Terra Lycos. В результате достигнутых договоренностей Terra Lycos будет способствовать созданию и развитю сетевых сообществ поклонников британского клуба, не владеющих английским языком.
15.05.2002 Terra Lycos внедрит платный почтовый сервис

Испанская медиа-корпорация Terra Lycos объявила об открытии платного почтового сервиса. Пользователи новой службы Lycos Mail Plus получат почтовый ящик размером 25 МB, с возможностью наращивания пространства, отведенного
19.03.2002 Terra Lycos запускает новый игровой веб-сервис

Интернет-корпорация Terra Lycos объявила о запуске нового игрового веб-сервиса, в рамках которого пользователи Сети смогут играть в популярные игры для ПК через интернет, без установки на стороне клиента соответст
17.01.2002 Terra Lycos заключает партнерское соглашение с порталом FoxSports.com

Корпорация Terra Lycos, занимающаяся поддержкой информационного и поискового портала Lycos.com, объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с веб-ресурсом FoxSports.com, специализирующимся
20.12.2001 Terra Lycos запускает коммерческие версии порталов бесплатного хостинга

На фоне снизившейся активности на рынке интернет-рекламы, сетевые компании пытаются найти другие способы получения доходов. Так, корпорация Terra Lycos объявила о запуске коммерческих версий своих популярных сайтов Angelfire.com и Tripod.com, предоставляющих бесплатный хостинг и помощь в создании домашних страничек. Теперь пользова
27.11.2001 TerraLycos экономит на зарплате своих сотрудников

Представитель крупной испанской медиа-корпорации TerraLycos заявил, что американским сотрудникам фирмы придется взять обязательный 5-дневный отпуск накануне Рождества или Нового Года. Таким образом, компании хочет, чтобы финансовые результаты
08.11.2001 Terra Lycos объявила результаты за третий квартал

Доход интернет-компании Terra Lycos в третьем квартале составил 28,285 млн. песет (170 млн. евро), что несколько ниже показателей за 2-й квартал текущего года, но на 24% выше показателей за аналогичный период 2000 год
05.11.2001 Terra Lycos привлекла 10000 абонентов ADSL-линий за 10 дней

ловек cтанут клиентами нового сервиса ADSL Plus, который будет стоить $37,48 в месяц. ADSL Plus обеспечит клиентам доступ в интернет со скоростью 256 кбит/с. Общее число абонентов ADSL-линий компании Terra Lycos превысило 100 тыс. человек.
31.07.2001 Портал Terra Lycos выйдет на безубыточность в следующем году

г. сохраняют силу. Во втором квартале года, доходы компании, созданной на основе слияния испанской Terra Networks и американского интернет-портала Lycos Inc. равнялись 180 млн. евро. Снижение

26.07.2001 IBM и Terra Lycos договорились о тесном сотрудничестве

ых, программного обеспечения и различных периферийных устройств.В октябре 2000 г. интернет-компания Terra Networks, S.A., ведущий провайдер интернет-услуг и интерактивного контента для испано-

14.06.2001 Terra Lycos: хочу купить то, не знаю что

В течение нескольких месяцев в прессе циркулировали слухи о том, что Terra Lycos намеревается купить известный портал CNET или крупного американского интернет-провайдера EarthLink. Г-н Агут опроверг оба этих слуха, уточнив так же, что Terra Lycos не намер
27.03.2001 Terra Lycos проводит ток-шоу в интернете

Компания Terra Lycos предлагает новую услугу - Lycos Talk Radio, которая будет включать от 20 до 30 ток-шоу, проходящих в реальном времени в интернете. Эти ток-шоу будут посвящены различным темам - от р
26.03.2001 Анна Курникова рекламирует Terra Lycos

Компания Terra Lycos на прошлой неделе подписала многолетнее многомиллионное соглашение со звездой тенниса Анной Курниковой. По условиям данного соглашения, Курникова будет рекламировать Lycos на ТВ, ра
31.01.2001 Terra Lycos приобрела сайт Raging Bull у AltaVista

Компания Terra Lycos, основанная при слиянии Lycos и испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, купила у компании AltaVista финансовый сайт Raging Bull, сообщает Mercury Center. Условия сделки
21.11.2000 Terra Networks намерена купить 50% CiaoWeb

вая торговля и работа с банками сильно отстают от Северной Европы и США. После приобретения Lycos средства, предназначенные на приобретения, составляют порядка $3 млрд. Председатель совета директоров Terra Networks заявил на прошлой неделе, что компания планирует воспользоваться падением стоимости акций интернет-компаний и выйти на новые рынки.
17.11.2000 Terra Lycos хочет заработать на проблемах других компаний

в интернет-секторе, сообщает Upside Today. Как заявил председатель компании Хоакин Агут (Joaquim Agut), "множество компаний обращаются к нам, так как не могут выжить по одиночке". В такой ситуации у Terra Lycos, образованной в результате слияния, оценивающегося в $8 млрд. и имеющей 61 млн. пользователей и 31 млн. уникальных посетителей в день, появляется прекрасная возможность относительно
16.11.2000 Amadeus и Terra-Lycos приобрели 55% капитала OneTravel.com

Туристическое агентство Amadeus и интернет-портал Terra-Lycos объявили, что ими приобретено 55% капитала американской компании OneTravel.com, входящей в десятку крупнейших онлайновых туристических агентств США, сообщает Yahoo!Actualites. О сум
04.11.2000 На сайтах Terra Lycos появится GoTo.com

Интернет-компания Terra Lycos и поисковик GoTo.com заключили соглашение сроком на три года, сообщает Mercury Center. Согласно условиям договора, сервис GoTo.com будет добавлен к системам поиска Lycos.com и HotBo
17.10.2000 Terra Networks предложит 2,15 своих акций за одну акцию Lycos при слиянии

Испанский телекоммуникационный гигант Telefonica объявил о том, что его интернет-подразделение Terra Networks предложит 2,15 своих акций за каждую акцию американского портала Lycos Inc.
01.08.2000 Акции Terra Networks упали на 5% после сообщения об увеличении убытков

Акции испанского Интернет-провайдера Terra Networks упали вчера более чем на 5% после сообщения компании об увеличении в первом полугодии 2000 г. финансовых убытков, вызванных быстрой экспансией в Латинской Америке. Компании удало
01.08.2000 Результаты 2-го квартала у Terra Networks оказались убыточными несмотря на рост числа клиентов

Несмотря на рост числа клиентов, компания Terra Networks, ведущий провайдер доступа в Интернет на территории Испании и Латинской Америки, сообщила о все больших убытках за первую половину года. Шестимесячные потери Terra отделения испа
01.08.2000 Потери Terra Networks в первом полугодии выросли более чем в 2 раза и достигли $153,3 млн.

Компания Terra Networks, ведущий интернет-провайдер Испании и Латинской Америки, объявила 31 июля финансовые результаты своей деятельности в первом полугодии 2000 года. Несмотря на увеличение клиентской
10.07.2000 Terra Networks и Lotus разработают систему обмена мгновенными сообщениями InstantTerra для латиноамериканских пользователей Интернет
05.07.2000 Bertelsmann надеется поучаствовать в сделке Terra Networks - Lycos

вил, что компания все еще намеривается принять полномасштабное участие в сделке по слиянию компаний Terra Networks и Lycos, сообщила 4 июня газета The Boston Globe. После объявления о слиянии в
30.06.2000 Terra Networks и Lotus создадут интернет-службу для испаноязычных пользователей

Испанский интернет-провайдер Terra Networks S.A. и Lotus Development Corp. заключили соглашение с целью создания новой интернет-службы. Их услуги будут предназначены для пользователей, говорящих на испанском и португальско
09.06.2000 Акционеры Terra Networks одобрили слияние с Lycos и выпуск 39.5 млн. дополнительных акций

Акционеры испанской Terra Networks на своем собрании 8 июня одобрили слияние с американской поисковой системой Lycos и выпуск 39.5 млн. дополнительных акций с увеличением капитала компании более чем на 100% для пр
07.06.2000 Terra Networks добавит Internet Keywords к поисковым системам Lycos

Испанская Интернет-компания Terra Networks объявила о подписании соглашения с RealNames Corp., разработчиком поисковой системы Internet Keywords, облегчающей получение пользователями необходимых данных. Terra, являющаяся

05.06.2000 Президент Lycos заявляет, что доходы новой компании Lycos-Terra превысят доходы Yahoo к концу 2001 года

лу 2002 года доходы новой компании Lycos-Terra, образованной в результате слияния Lycos и испанской Terra Networks, превысят доходы сетевого гиганта Yahoo Inc. По словам Дэвиса, до слияния соот
18.05.2000 Bertelsmann и Terra Lycos запланировали открытие совместных онлайновых медиа-магазинов

Немецкий медиа-гигант Bertelsmann объявил о намерении открыть ряд онлайновых медиа-магазинов в Латинской Америке и Португалии совместно с Terra Lycos. Bertelsmann уже достигла предварительной договоренности с испанской телекоммуникационной компанией Telefonica, которая является крупнейшим акционером Terra Lycos. Согласно д
17.05.2000 Terra Networks договорилась о приобретении Lycos за акции стоимостью $12.5 млрд.

Вчера на пресс-конференции было объявлено о завершении переговоров между Lycos и Terra Networks. Сторонам удалось достичь соглашения об объединении. Впервые крупная американская интернет-компания объединяется с европейским провайдером услуг Интернет. По условиям соглашения,
16.05.2000 Испанский концерн Terra Networks приобрел Lycos за $12 миллиардов

Появилось официальное сообщение о том, что испанский концерн Terra Networks приобрел Lycos. Сумма покупки составила $12 миллиардов. Акции обеих компаний будут обмениваться на новые из расчета 1,7 акции испанского концерна за одну акцию Lycos. Немецкий ко
16.05.2000 Сегодня может быть объявлено о слиянии Lycos и испанского концерна Terra Networks

Еще 12 мая представители испанского концерна Terra Networks говорили о возможном альянсе с Lycos. Похоже, сейчас решение о слиянии компаний уже принято. По информации, исходящей из осведомленных кругов, об этом может быть объявлено уже се
15.05.2000 В случае успешного окончания переговоров, Terra Networks приобретёт Lycos за $10 млрд.

Компания Terra Networks в настоящее время ведёт переговоры с Lycos о приобретении последней за $10 млрд. в акциях, что на 70% превышает рыночную стоимость Lycos. По словам Terra Networks, второго

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837