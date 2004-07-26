Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos

Terra Lycos сократил убытки за полугодие Испанский интернет-провайдер Terra Lycos в первом полугодии 2004 года сократил чистые убытки до €69 млн., уменьшив их на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Для достижения этой цели компания сократила числен

Terra Lycos потерял €172,7 млн. Чистые убытки испанского интернет-провайдера Terra Lycos в 2003 году составили €172,7 млн. - немногим больше ожиданий аналитиков, сообщила компания в среду. Выручка Terra Lycos, которая контролируется испанским телекоммуникационным

Terra Lycos сократил убытки Крупный европейский интернет-провайдер Terra Lycos снизил убыток за первые девять месяцев 2003 года и рассчитывает завершить с прибылью четвертый квартал, сообщила испанская компания. Убыток Terra, которого контролирует испанская те

Terra Lycos согласен на предложение Telefonica Совет директоров интернет-провайдера Terra Lycos в пятницу, 27 июня, одобрил предложение испанской телекоммуникационной компании Telefonica о приобретении 62% акций Terra Lycos. Сумма сделки составит €1,95 млрд. В результат

Telefonica готова купить акции Terra Lycos за €1,73 млрд. Представители испанского телекоммуникационного концерна Telefonica заявили сегодня о готовности приобрести оставшиеся 62% акций провайдера интернет-услуг Terra Lycos максимум за €1,73 млрд. Telefonica, уже владеющая 38% акций Terra, предупредила, что сделка зависит от того, поступят ли предложения, которые позволят компании получить контроль как

Terra Lycos понесла убытки в $2,16 млрд. Интернет-компания Terra Lycos в 2002 году понесла убытки на рекордную сумму в $2,16 млрд. после списания нематериальных активов, говорится в сообщении компании. Terra, 39% акций которой принадлежат испанской ком

Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea Корпорация Terra Lycos объявила о продаже своей доли акций компании Lycos Korea. Новым владельцем пакета в 43,25% акций станет SK Telecom, корейский оператор мобильной связи. Продажа акций произошла при п

Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед" Один из ведущих клубов британской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" распроcтранил информацию о заключении соглашения с интернет-корпорацией Terra Lycos. В результате достигнутых договоренностей Terra Lycos будет способствовать созданию и развитю сетевых сообществ поклонников британского клуба, не владеющих английским языком.

Terra Lycos внедрит платный почтовый сервис Испанская медиа-корпорация Terra Lycos объявила об открытии платного почтового сервиса. Пользователи новой службы Lycos Mail Plus получат почтовый ящик размером 25 МB, с возможностью наращивания пространства, отведенного

Terra Lycos запускает новый игровой веб-сервис Интернет-корпорация Terra Lycos объявила о запуске нового игрового веб-сервиса, в рамках которого пользователи Сети смогут играть в популярные игры для ПК через интернет, без установки на стороне клиента соответст

Terra Lycos заключает партнерское соглашение с порталом FoxSports.com Корпорация Terra Lycos, занимающаяся поддержкой информационного и поискового портала Lycos.com, объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с веб-ресурсом FoxSports.com, специализирующимся

Terra Lycos запускает коммерческие версии порталов бесплатного хостинга На фоне снизившейся активности на рынке интернет-рекламы, сетевые компании пытаются найти другие способы получения доходов. Так, корпорация Terra Lycos объявила о запуске коммерческих версий своих популярных сайтов Angelfire.com и Tripod.com, предоставляющих бесплатный хостинг и помощь в создании домашних страничек. Теперь пользова

TerraLycos экономит на зарплате своих сотрудников Представитель крупной испанской медиа-корпорации TerraLycos заявил, что американским сотрудникам фирмы придется взять обязательный 5-дневный отпуск накануне Рождества или Нового Года. Таким образом, компании хочет, чтобы финансовые результаты

Terra Lycos объявила результаты за третий квартал Доход интернет-компании Terra Lycos в третьем квартале составил 28,285 млн. песет (170 млн. евро), что несколько ниже показателей за 2-й квартал текущего года, но на 24% выше показателей за аналогичный период 2000 год

Terra Lycos привлекла 10000 абонентов ADSL-линий за 10 дней ловек cтанут клиентами нового сервиса ADSL Plus, который будет стоить $37,48 в месяц. ADSL Plus обеспечит клиентам доступ в интернет со скоростью 256 кбит/с. Общее число абонентов ADSL-линий компании Terra Lycos превысило 100 тыс. человек.

Портал Terra Lycos выйдет на безубыточность в следующем году г. сохраняют силу. Во втором квартале года, доходы компании, созданной на основе слияния испанской Terra Networks и американского интернет-портала Lycos Inc. равнялись 180 млн. евро. Снижение

IBM и Terra Lycos договорились о тесном сотрудничестве ых, программного обеспечения и различных периферийных устройств.В октябре 2000 г. интернет-компания Terra Networks, S.A., ведущий провайдер интернет-услуг и интерактивного контента для испано-

Terra Lycos: хочу купить то, не знаю что В течение нескольких месяцев в прессе циркулировали слухи о том, что Terra Lycos намеревается купить известный портал CNET или крупного американского интернет-провайдера EarthLink. Г-н Агут опроверг оба этих слуха, уточнив так же, что Terra Lycos не намер

Terra Lycos проводит ток-шоу в интернете Компания Terra Lycos предлагает новую услугу - Lycos Talk Radio, которая будет включать от 20 до 30 ток-шоу, проходящих в реальном времени в интернете. Эти ток-шоу будут посвящены различным темам - от р

Анна Курникова рекламирует Terra Lycos Компания Terra Lycos на прошлой неделе подписала многолетнее многомиллионное соглашение со звездой тенниса Анной Курниковой. По условиям данного соглашения, Курникова будет рекламировать Lycos на ТВ, ра

Terra Lycos приобрела сайт Raging Bull у AltaVista Компания Terra Lycos, основанная при слиянии Lycos и испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, купила у компании AltaVista финансовый сайт Raging Bull, сообщает Mercury Center. Условия сделки

Terra Networks намерена купить 50% CiaoWeb вая торговля и работа с банками сильно отстают от Северной Европы и США. После приобретения Lycos средства, предназначенные на приобретения, составляют порядка $3 млрд. Председатель совета директоров Terra Networks заявил на прошлой неделе, что компания планирует воспользоваться падением стоимости акций интернет-компаний и выйти на новые рынки.

Terra Lycos хочет заработать на проблемах других компаний в интернет-секторе, сообщает Upside Today. Как заявил председатель компании Хоакин Агут (Joaquim Agut), "множество компаний обращаются к нам, так как не могут выжить по одиночке". В такой ситуации у Terra Lycos, образованной в результате слияния, оценивающегося в $8 млрд. и имеющей 61 млн. пользователей и 31 млн. уникальных посетителей в день, появляется прекрасная возможность относительно

Amadeus и Terra-Lycos приобрели 55% капитала OneTravel.com Туристическое агентство Amadeus и интернет-портал Terra-Lycos объявили, что ими приобретено 55% капитала американской компании OneTravel.com, входящей в десятку крупнейших онлайновых туристических агентств США, сообщает Yahoo!Actualites. О сум

На сайтах Terra Lycos появится GoTo.com Интернет-компания Terra Lycos и поисковик GoTo.com заключили соглашение сроком на три года, сообщает Mercury Center. Согласно условиям договора, сервис GoTo.com будет добавлен к системам поиска Lycos.com и HotBo

Terra Networks предложит 2,15 своих акций за одну акцию Lycos при слиянии Испанский телекоммуникационный гигант Telefonica объявил о том, что его интернет-подразделение Terra Networks предложит 2,15 своих акций за каждую акцию американского портала Lycos Inc.

Акции Terra Networks упали на 5% после сообщения об увеличении убытков Акции испанского Интернет-провайдера Terra Networks упали вчера более чем на 5% после сообщения компании об увеличении в первом полугодии 2000 г. финансовых убытков, вызванных быстрой экспансией в Латинской Америке. Компании удало

Результаты 2-го квартала у Terra Networks оказались убыточными несмотря на рост числа клиентов Несмотря на рост числа клиентов, компания Terra Networks, ведущий провайдер доступа в Интернет на территории Испании и Латинской Америки, сообщила о все больших убытках за первую половину года. Шестимесячные потери Terra отделения испа

Потери Terra Networks в первом полугодии выросли более чем в 2 раза и достигли $153,3 млн. Компания Terra Networks, ведущий интернет-провайдер Испании и Латинской Америки, объявила 31 июля финансовые результаты своей деятельности в первом полугодии 2000 года. Несмотря на увеличение клиентской

Bertelsmann надеется поучаствовать в сделке Terra Networks - Lycos вил, что компания все еще намеривается принять полномасштабное участие в сделке по слиянию компаний Terra Networks и Lycos, сообщила 4 июня газета The Boston Globe. После объявления о слиянии в

Terra Networks и Lotus создадут интернет-службу для испаноязычных пользователей Испанский интернет-провайдер Terra Networks S.A. и Lotus Development Corp. заключили соглашение с целью создания новой интернет-службы. Их услуги будут предназначены для пользователей, говорящих на испанском и португальско

Акционеры Terra Networks одобрили слияние с Lycos и выпуск 39.5 млн. дополнительных акций Акционеры испанской Terra Networks на своем собрании 8 июня одобрили слияние с американской поисковой системой Lycos и выпуск 39.5 млн. дополнительных акций с увеличением капитала компании более чем на 100% для пр

Terra Networks добавит Internet Keywords к поисковым системам Lycos Испанская Интернет-компания Terra Networks объявила о подписании соглашения с RealNames Corp., разработчиком поисковой системы Internet Keywords, облегчающей получение пользователями необходимых данных. Terra, являющаяся

Президент Lycos заявляет, что доходы новой компании Lycos-Terra превысят доходы Yahoo к концу 2001 года лу 2002 года доходы новой компании Lycos-Terra, образованной в результате слияния Lycos и испанской Terra Networks, превысят доходы сетевого гиганта Yahoo Inc. По словам Дэвиса, до слияния соот

Bertelsmann и Terra Lycos запланировали открытие совместных онлайновых медиа-магазинов Немецкий медиа-гигант Bertelsmann объявил о намерении открыть ряд онлайновых медиа-магазинов в Латинской Америке и Португалии совместно с Terra Lycos. Bertelsmann уже достигла предварительной договоренности с испанской телекоммуникационной компанией Telefonica, которая является крупнейшим акционером Terra Lycos. Согласно д

Terra Networks договорилась о приобретении Lycos за акции стоимостью $12.5 млрд. Вчера на пресс-конференции было объявлено о завершении переговоров между Lycos и Terra Networks. Сторонам удалось достичь соглашения об объединении. Впервые крупная американская интернет-компания объединяется с европейским провайдером услуг Интернет. По условиям соглашения,

Испанский концерн Terra Networks приобрел Lycos за $12 миллиардов Появилось официальное сообщение о том, что испанский концерн Terra Networks приобрел Lycos. Сумма покупки составила $12 миллиардов. Акции обеих компаний будут обмениваться на новые из расчета 1,7 акции испанского концерна за одну акцию Lycos. Немецкий ко

Сегодня может быть объявлено о слиянии Lycos и испанского концерна Terra Networks Еще 12 мая представители испанского концерна Terra Networks говорили о возможном альянсе с Lycos. Похоже, сейчас решение о слиянии компаний уже принято. По информации, исходящей из осведомленных кругов, об этом может быть объявлено уже се