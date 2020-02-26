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Panasonic Mirae

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2020 Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома 1
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы 1
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы 1
02.08.2011 Слежка за пользователями может вылиться Apple в $26,5 млн 1
02.07.2002 Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Panasonic Mirae и организации, системы, технологии, персоны:

Vetaar 1 1
Apple Inc 13101 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 106 1
Panasonic Life Solutions 3 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7397 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22058 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4749 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16050 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2233 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
Умные платформы 1976 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1202 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1888 1
Таймер - Timer 443 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 302 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5137 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3920 1
Panasonic Miraie - платформа для умного дома 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7595 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 224 1
Apple iPad 4000 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 305 1
LeCunn Yann - ЛеКуна Яна 3 1
Южная Корея - Республика 7032 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 1
Япония 13775 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8873 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6080 1
Korea Herald 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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