Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома

Техника Современный дом Бытовая техника

Panasonic представил платформу Miraie для умного дома на базе интернета вещей и искусственного интеллекта.

Система, название которой переводится с японского как «дом будущего», призвана сделать быт людей максимально комфортным, непрерывно подстраивая жилое пространство под изменяющиеся потребности своих хозяев, в том числе за счет легкой интеграции в платформу умной бытовой техники Panasonic и устройств, поддерживающих голосовое управление Google Voice Assistant и Amazon Alexa. С ее помощью можно будет экономить электроэнергию, дистанционно управлять техникой, устанавливать таймеры на включение и выключение устройств, делая дом более удобным и безопасным.

Первыми смарт-устройствами, подключаемыми к Miraie, станут умный кондиционер, дверной звонок, интеллектуальные розетки и выключатели. В ближайшем будущем Panasonic планирует дополнить линейку совместимых продуктов холодильниками, стиральными машинами, телевизорами, вентиляторами и прочим – до полного спектра подключенных решений для умного дома.

Новейшие IoT-совместимые электроприборы Vetaar позволят пользователям автоматизировать свой дом или квартиру без замены или перекладки электропроводки. Интеллектуальный шлюз, умные розетки, переключатели и сенсоры Vetaar могут коммуницировать друг с другом и другими компонентами умного дома по беспроводному протоколу, используя платформу Mirae.

Mirae не только объединит и откроет единый доступ ко всем умным устройствам Panasonic, но и сможет проводить интеллектуальную диагностику, заранее выявляя проблемы, повышая производительность и срок службы приборов. Она запомнит характер пользования устройствами для каждого члена семьи и предложит наиболее оптимальные режимы. Например, задаст определенные профили температуры в течение ночи для комфортного сна.

Приложение Miraie также сможет сохранять в электронном виде информацию о гарантиях и договорах на техобслуживание всех устройств умного дома и своевременно сообщит пользователям об изменении их статуса. Кроме того, приложение позволит заказать необходимые запчасти и их установку.

Динеш Аггарвал, член правления компании Panasonic Life Solutions, отметил: «В мире будущего технологии интернета вещей и ИИ будут поддерживаться самыми разными электрическими и электронными устройствами. Уже сейчас они становятся все умнее и могут управляться с помощью голосовых команд даже ребенком или пожилым человеком».

Другие материалы рубрики

Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование

Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки»

Google испортит один из важнейших своих сервисов

Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов

Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac

Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Для душа и души: интересные гаджеты для ванны

Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника