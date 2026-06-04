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Потехина Ирина

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Сбербанк и правительство Петербурга запускают программы цифровой грамотности для учащихся и педагогов 1
27.08.2008 АФК «Система» назначила руководителя комплекса корпоративных коммуникаций 1
06.11.2007 Morgan Stanley угодила в капкан МТС 1
01.06.2007 Президент АФК "Система" возглавил совет директоров "Системы Масс-Медиа" 1
29.01.2007 «Система» пожертвует МТС ради Италии? 1
11.12.2006 "Комстар-ОТС" может объявить о покупке блокпакета "Связьинвеста" 1
11.12.2006 "Система" опровергла информацию о покупке 25% плюс одна акция "Связьинвеста" у Mustcom 1
23.08.2006 АФК "Система" продала 8,2% акций "Комкора" структурам "Реновы" 1
01.11.2005 Налоговики испугались борьбы с "Системой" 1
14.10.2005 У "Системы" пытаются отобрать все вырученные на IPO деньги 1
03.10.2005 АФК "Система" намерена купить турецкого оператора Telsim 2
15.09.2005 "Альфа" и "Система" поделят Турцию на двоих 1
12.09.2005 АФК "Система" не намерена выкупать 10,15% акций МТС у Deutsche Telekom 1
09.09.2005 "Система" идет в Индию, а "питерские" - в Африку 1
28.07.2005 В деле об акциях МТС обнаружился след МГТС 1
04.07.2005 АФК "Система" теряет часть акций МТС 1
01.07.2005 АСВТ хочет ликвидировать акционера МТС 2
08.07.2002 Неделя в Сети: псевдоневесты, хакеры в законе и перлюстрация е-мэйлов 1
01.07.2002 Открылся сайт 300online.RU 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Потехина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1897 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 8
АСВТ 96 5
ВАСТ ТОО 9 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 3
Deutsche Telekom 952 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 761 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Vodafone Group 1409 2
Mustcom 37 2
Питерская группа связистов 441 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 2
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 77 1
Cairo Communication - La7 - Telemontecarlo - NetCreations 9 1
АСВТ - РадиоПейдж 2 1
МегаФон 10511 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
Canon 1435 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Lenovo Motorola 3555 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 1
Fintur 57 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 88 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 533 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 1
Verizon - WorldCom 501 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
X5 Group - Перекрёсток 629 2
Альфа-Групп 744 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Amtel-Vredestein - Амтел-Фредештайн 4 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 1
FedEx - TNT Express 3 1
George Resources 20 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
АФК Система - Тема Продакшн 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 560 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 150 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 44 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 64 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Cukurova 97 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 4
Судебная власть - Judicial power 2466 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 3
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 612 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 311 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 146 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29461 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4698 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 647 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 257 1
HRM - Расчет отпуска 798 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2894 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 1
Умные платформы 1956 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9735 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2326 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 915 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2210 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12652 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2302 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9246 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6263 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1610 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1582 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Кучарин Вадим 10 3
Буянов Алексей 28 3
Оситис Анастасия 12 2
Ястржембский Сергей 4 2
Евтушенков Владимир 214 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
Тарасов Сергей 46 2
Муратов Денис 14 1
Копьев Вячеслав 12 1
Дунаев Михаил 10 1
Швыдкой Михаил 10 1
Алмакаев Руслан 6 1
Калинин Роман 4 1
Шурыгина Ольга 2 1
Матюхов Андрей 3 1
Строфилов Юрий 1 1
Чугунова Алла 1 1
Фролов Геннадий 4 1
Житнюк Ася 3 1
Колмакова Елена 2 1
Толстая Татьяна 1 1
Путин Владимир 3438 1
Сердюков Анатолий 84 1
Кочетков Владислав 248 1
Гончарук Александр 92 1
Шишкин Сергей 9 1
Рожецкин Леонид 48 1
Wang Michael - Ванг Майкл 19 1
Изосимов Александр 192 1
Новицкий Евгений 32 1
Ambani Anil - Амбани Анил 9 1
Яковлев Владимир 3 1
Сидоров Василий 53 1
Зобнина Маргарита 54 1
Гусев Владимир 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 5
Германия - Федеративная Республика 13094 3
Франция - Французская Республика 8098 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
Норвегия - Королевство 1850 2
Финляндия - Финляндская Республика 3679 2
Индия - Bharat 5813 2
Турция - Турецкая республика 2575 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 193 2
Афганистан - Кабул 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
Европа 24869 1
Южная Корея - Республика 6992 1
Швеция - Королевство 3758 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Канада 5040 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Венгрия 854 1
Великобритания - Лондон 2426 1
Австрия - Вена 260 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Индонезия - Республика 1042 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2211 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1206 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 821 1
Латвия - Латвийская Республика 830 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 641 1
Бахрейн - Королевство 135 1
Швейцария - Давос 73 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Швейцария - Женева 331 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8665 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6634 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5400 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4768 2
Английский язык 6978 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1693 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7318 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5440 1
Аудит - аудиторский услуги 3334 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 1
Интернет-кафе 310 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 450 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3764 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3122 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 1
Черкизон - Черкизовский рынок 176 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5663 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 914 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2115 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 392 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5052 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1308 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1254 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1299 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2053 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 907 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 7
Росбалт ИА 60 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Economic Times 43 1
Times 654 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 1
FT - Financial Times 1281 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
NYT - The New York Times 1097 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
Комсомольская правда ИД 80 1
USA Today 153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
Государственный Русский музей 52 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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