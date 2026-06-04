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Потехина Ирина
СОБЫТИЯ
Потехина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Правительство Москвы - Наш город 110 1
|Кучарин Вадим 10 3
|Буянов Алексей 28 3
|Оситис Анастасия 12 2
|Ястржембский Сергей 4 2
|Евтушенков Владимир 214 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Тарасов Сергей 46 2
|Муратов Денис 14 1
|Копьев Вячеслав 12 1
|Дунаев Михаил 10 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Алмакаев Руслан 6 1
|Калинин Роман 4 1
|Шурыгина Ольга 2 1
|Матюхов Андрей 3 1
|Строфилов Юрий 1 1
|Чугунова Алла 1 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Житнюк Ася 3 1
|Колмакова Елена 2 1
|Толстая Татьяна 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Гончарук Александр 92 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Wang Michael - Ванг Майкл 19 1
|Изосимов Александр 192 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Ambani Anil - Амбани Анил 9 1
|Яковлев Владимир 3 1
|Сидоров Василий 53 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Гусев Владимир 26 1
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