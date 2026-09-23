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Шурыгина Ольга
СОБЫТИЯ
|23.09.2026
|Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом 5
|28.07.2008
|АФК «Система» проводит реорганизацию структуры управления 1
|01.06.2007
|Президент АФК "Система" возглавил совет директоров "Системы Масс-Медиа" 1
Публикаций - 3, упоминаний - 7
Шурыгина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Алмакаев Руслан 6 2
|Шишкин Сергей 9 1
|Боев Сергей 25 1
|Голдин Анна 8 1
|Гончарук Александр 92 1
|Савельев Виталий 55 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Меламед Леонид 150 1
|Муратов Денис 14 1
|Потехина Ирина 19 1
|Черемин Сергей 17 1
|Дроздов Сергей 35 1
|Абугов Антон 37 1
|Буянов Алексей 28 1
|Яковлев Владимир 3 1
|Копьев Вячеслав 12 1
|Дунаев Михаил 10 1
|Мусин Василий 5 1
|Шурыгина Нина 1 1
|Шурыгин Виталий 2 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Шурыгина Вероника 1 1
|Матюхов Андрей 3 1
|Нудько Вероника 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.