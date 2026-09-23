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Шурыгина Ольга

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом 5
28.07.2008 АФК «Система» проводит реорганизацию структуры управления 1
01.06.2007 Президент АФК "Система" возглавил совет директоров "Системы Масс-Медиа" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Шурыгина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1927 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1476 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Уральские заводы ФПГ - Уральские радиостанции - СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод - ЭБИСУ - СЭГЗ-Электромаш 15 1
Hytera 19 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 63 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 304 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
АФК Система - Тема Продакшн 7 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 165 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 149 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 279 1
Районные суды РФ 197 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2266 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6696 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1172 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2941 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5945 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1387 1
Алмакаев Руслан 6 2
Шишкин Сергей 9 1
Боев Сергей 25 1
Голдин Анна 8 1
Гончарук Александр 92 1
Савельев Виталий 55 1
Евтушенков Феликс 30 1
Меламед Леонид 150 1
Муратов Денис 14 1
Потехина Ирина 19 1
Черемин Сергей 17 1
Дроздов Сергей 35 1
Абугов Антон 37 1
Буянов Алексей 28 1
Яковлев Владимир 3 1
Копьев Вячеслав 12 1
Дунаев Михаил 10 1
Мусин Василий 5 1
Шурыгина Нина 1 1
Шурыгин Виталий 2 1
Фролов Геннадий 4 1
Шурыгина Вероника 1 1
Матюхов Андрей 3 1
Нудько Вероника 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48120 2
Россия - РФ - Российская федерация 168616 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 943 1
Индия - Bharat 5917 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5165 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5683 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58513 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 26 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6747 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1906 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3407 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54141 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3178 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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