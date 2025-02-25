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Пищевая промышленность Какао


Плакат «Начинайте день с какао!» 1969 Плакат «Начинайте день с какао!» 1969
Плакат «Товарищи, не спорьте. Советские граждане окрепнут в спорте. В нашей силе — наше право. В чём сила? В этом какао». Художник: Александр Родченко, автор текста: Владимир Маяковский. В годы НЭПа расцвет торговли и рекламы не обошёл стороной и творчество Маяковского. В 1923—1925 гг. он активно работал, придумывая броские названия и слоганы для плакатов художников Александра Родченко, Антона Лавинского, Варвары Степановой, выполненных по заказам Резинотреста, ГУМа, Моссельпрома, Государственного издательства, различных газет и журналов. Именно в плакатах Родченко и Маяковского впервые в истории были использованы фотомонтаж и коллаж как художественные приёмы. Новое направление в мировом изобразительном искусстве получило название «конструктивизм». Свои работы Родченко и Маяковский называли «Реклам-конструктор». Плакат «Товарищи, не спорьте. Советские граждане окрепнут в спорте. В нашей силе — наше право. В чём сила? В этом какао». Художник: Александр Родченко, автор текста: Владимир Маяковский. В годы НЭПа расцвет торговли и рекламы не обошёл стороной и творчество Маяковского. В 1923—1925 гг. он активно работал, придумывая броские названия и слоганы для плакатов художников Александра Родченко, Антона Лавинского, Варвары Степановой, выполненных по заказам Резинотреста, ГУМа, Моссельпрома, Государственного издательства, различных газет и журналов. Именно в плакатах Родченко и Маяковского впервые в истории были использованы фотомонтаж и коллаж как художественные приёмы. Новое направление в мировом изобразительном искусстве получило название «конструктивизм». Свои работы Родченко и Маяковский называли «Реклам-конструктор».
Плакат «Начинайте день с какао!» 1969


25.02.2025 ИИ поможет предвидеть снижение эффекта лекарств в форме таблеток 1
25.10.2022 Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision 1
11.04.2022 «Сбермаркет»: российские пользователи сэкономили 4,5 млрд рублей на онлайн-покупках в 2021 году 1
03.02.2022 Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину 1
26.01.2022 Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких 1
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
28.05.2019 Учёные получили аромат темного шоколада, смешав запахи дыма и уксуса 1
08.01.2019 Выбираем кофемашину для дома. Рекомендации ZOOM 1
11.05.2017 WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан» 1
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
29.01.2016 Лучшие кофемашины. Выбор ZOOM 1
28.03.2013 Воздушные пузырьки заменят при стирке подогрев воды 1
31.08.2012 Выбор ZOOM: Капсульные кофемашины 1
30.08.2011 Раскрыты составляющие запаха шоколада: жир, мясо, пот и картошка фри 1
02.01.2011 Генетики сделают шоколад вкуснее 1
30.11.2010 В Google Earth 6 появились 3D-деревья, улучшена интеграция Street View 1
05.07.2010 Outspan International автоматизировала управленческий учет с помощью решения БИТ 1
16.04.2010 Компания Kraft Foods открыла «умный» Музей шоколада 1
30.06.2008 IBM исследует геном какао 1
24.04.2008 Пасхальные рецепты от Panasonic 1
27.03.2008 Секвенирован геном мучного хрущака 1
16.11.2007 Хлебопечки: изготовление диетического хлеба 1
13.11.2007 Шоколаду более 3 тыс. лет 1
08.11.2007 Терминология кофейного дела 1
01.10.2007 Темный шоколад лечит синдром хронической усталости 1
27.03.2007 Получены новые данные о пользе шоколада 1
15.09.2006 ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу 1
13.04.2005 Шоколад станет более полезным 1
13.04.2005 Шоколад станет более полезным 1
03.04.2000 Будущее баннерной рекламы 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Samsung Electronics 10292 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Xiaomi 1754 1
LG Electronics 3620 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
8272 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
Google LLC 11831 1
JVC Kenwood 416 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Binatone 20 1
BTLab 14 1
Деловая Русь 5 1
Krups 28 4
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 4
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Mars Incorporated 16 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Groupe SEB - Tefal 92 1
IAB - Internet Advertising Bureau 24 1
Nescafé 5 1
Melitta 6 1
Sucden - Добринский сахарный завод - Елецкий сахарный завод - Тбилисский сахарный завод - Каменский сахарный завод 3 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
PIPRA - Public Intellectual Property Resource for Agriculture - Общедоступные ресурсы интеллектуальной собственности для сельскохозяйственной промышленности 1 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 359 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 44 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1427 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2193 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 545 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1715 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4619 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 1
Оцифровка - Digitization 4577 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12106 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2899 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3036 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4780 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 4
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 3
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 3
Google Android 14072 2
Apple iOS 7848 2
Apple iPad 3867 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 591 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Apple iPad mini 419 1
Microsoft Exchange 1719 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Google Street View 102 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
Krups Dolce Gusto 1 1
Krups KP 1 1
Krups EA 2 1
Xiaomi Xiaovv SMART - умная видеоняня 2 1
iiamo Go - самонагревающаяся бутылочка 1 1
Hatch Baby Grow Smart - умная пеленальная подушка и весы 1 1
BisbeeBaby Keddle - умный дорожный подогреватель для бутылочек 1 1
Owlet Smart Sock - умный носок-радионяня 1 1
Xiaomi MiJia 18 1
Siemens TE 1 1
Redmond RCM - кофеварка 3 1
Шувалова Анастасия 9 2
Поляков Владимир 3 1
Лисиченко Александр 1 1
Карасов Андрей 2 1
Солдаткин Павел 1 1
Воронцова Кира 4 1
Намгаладзе Давид 1 1
Молоховец Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 3
Германия - Федеративная Республика 12708 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 2
США - Нью-Йорк 3100 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Япония 13309 1
Дания - Королевство 1298 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Сингапур - Республика 1855 1
Америка - Американский регион 2165 1
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Африка - Африканский регион 3489 1
Испания - Королевство 3717 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 549 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Германия - Берлин 716 1
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Греция - Афины 122 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Видное 64 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4687 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1068 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 1
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