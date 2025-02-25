Пищевая промышленность Какао
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
|PIPRA - Public Intellectual Property Resource for Agriculture - Общедоступные ресурсы интеллектуальной собственности для сельскохозяйственной промышленности 1 1
|Шувалова Анастасия 9 2
|Поляков Владимир 3 1
|Лисиченко Александр 1 1
|Карасов Андрей 2 1
|Солдаткин Павел 1 1
|Воронцова Кира 4 1
|Намгаладзе Давид 1 1
|Молоховец Елена 4 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5924 1
|Wired - Издание 234 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|Phys.org 972 1
|Datamonitor 83 2
|Forrester Research 821 1
|INFOLine-Аналитика 57 1
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