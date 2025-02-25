Плакат «Товарищи, не спорьте. Советские граждане окрепнут в спорте. В нашей силе — наше право. В чём сила? В этом какао». Художник: Александр Родченко, автор текста: Владимир Маяковский. В годы НЭПа расцвет торговли и рекламы не обошёл стороной и творчество Маяковского. В 1923—1925 гг. он активно работал, придумывая броские названия и слоганы для плакатов художников Александра Родченко, Антона Лавинского, Варвары Степановой, выполненных по заказам Резинотреста, ГУМа, Моссельпрома, Государственного издательства, различных газет и журналов. Именно в плакатах Родченко и Маяковского впервые в истории были использованы фотомонтаж и коллаж как художественные приёмы. Новое направление в мировом изобразительном искусстве получило название «конструктивизм». Свои работы Родченко и Маяковский называли «Реклам-конструктор».