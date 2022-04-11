«Сбермаркет»: российские пользователи сэкономили 4,5 млрд рублей на онлайн-покупках в 2021 году

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» проанализировал, кто чаще выбирает товары со скидками, какие товары выгодно покупать по спецпредложениям и как можно оптимизировать бюджет, делая покупки онлайн.

Товары со скидками кладут в корзину 46% покупателей, из них 69% – женщины и 31% – мужчины. Средняя экономия на один заказ составляет 414 руб. Аналитики «Сбермаркета» проанализировали данные продаж за 2021 г. – 24 млн заказов в 120 розничных сетях, представленных на площадке.

Самая популярная категория, в которой покупатели выбирают товары со скидками, – молочные продукты и яйца. Их кладут в корзину в полтора раза больше, чем безалкогольные напитки, которые занимают второе место. На третьей строчке – сладости, за ними идут корма для животных, бакалея, сыры и колбасные изделия. Клиенты «Сбермаркета» за год купили по спецпредложениям 1,3 млн упаковок детского питания, 1,2 млн пачек чая, кофе и какао, 850 тыс. упаковок готовой еды.

Из алкогольных напитков со скидками больше всего покупают пиво, на втором месте – шампанское и игристое вино, затем идут вино и виски, замыкает пятерку лидеров водка.

Больше всего товаров со скидками пользователи «Сбермаркета» покупают в «Магните», «О'кее» и «Ленте». В приложении много магазинов с демократичными ценами: «Ашан», «Дикси», Fixprice, «Подружка», «Монеточка» и др. Есть отдельные разделы бюджетных СТМ-товаров, которые производит сам ритейлер – можно заказывать их по более выгодным ценам, не теряя в качестве.

В приложении «Сбермаркет» скидки ритейлеров для удобства клиентов собраны в разделе «Спецпредложения» и могут доходить до 80%. К заказу доступны более 35 тыс. таких товаров.