Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision

Поставщик пищевого сырья (сахар, кофе, какао, этанол и т.д.) – группа компаний Sucden – автоматизировала процесс обмена документацией между своими сахарными заводами и Общим центром обслуживания (ОЦО). Решение для пилотного завода создано компанией BTLab на базе российской платформы Docsvision за один месяц. После первого проекта внедрение было растиражировано на другие заводы Sucden. Об этом CNews сообщили представители Docsvision.

Компания всегда уделяла особое внимание модернизации своих производств и повышению эффективности внутренних процессов – в том числе за счет использования современных информационных технологий. Некоторое время назад было принято решение унифицировать и структурировать процессы обработки и передачи первичной документации между заводами компании и Общим центром обслуживания в московском офисе.

В рамках проекта необходимо было решить несколько ключевых задач: обеспечить быструю передачу документов с заводов сотрудникам ОЦО, фиксацию сроков отправки, контроль исполнительской и учетной дисциплины – то есть сделать обмен документами между ОЦО и заводами эффективным и контролируемым. Для оперативной реализации этой задачи была выбрана платформа Docsvision и один из партнеров «Доксвижн» - компания-интегратор BTLab, которая путем настройки типового решения завершила все работы в течение месяца на первом заводе.

Положительный опыт был растиражирован на все производственные площадки. Пользователями системы стали сотрудники сформированного в центральном офисе ОЦО, которые обрабатывают в системе Docsvision поступающие от завода документы, и сотрудники отдела документационного обеспечения завода.

«Среди явных эффектов от внедрения решения на платформе Docsvision, которые компания уже успела ощутить – ускорение передачи документов, сокращение количества потерь, возможность измерить скорость выполнения и выявить проблемные места бизнес-процессов. Процесс обмена документами взят под контроль, что при текущем большом объеме документооборота является немаловажным фактором для эффективной работы компании в целом», - отметил менеджер проектов группы компаний Sucden Владимир Поляков.

Компания BTLab обеспечивает развитие решения. Специалисты BTLab выполнили ряд дополнительных настроек и доработок. Один из примеров – отражение в работе системы структурной специфики ОЦО так называемых «участков учета», которые отвечают за конкретные группы документов. Сотрудник может состоять сразу в нескольких участках, в одном участке может быть несколько сотрудников. При отправке документа выбираются именно участки, а первый сотрудник, взявший документ в работу, становится исполнителем. Интересной доработкой стала и возможность массовой выгрузки электронных документов – к примеру, всех документов по одному контрагенту.

«Работа над проектом была и остается регламентированной по времени. Мы уже не раз смогли реализовать потенциал платформы и настроить требуемую функциональность в соответствии с запросами и в срок, благодаря гибким инструментам настройки Docsivision. Также плодотворной работе способствует тесное взаимодействие с командой со стороны компании Sucden в проработке требований и обучении сотрудников производственных предприятий на местах», - сказал Андрей Карасов, руководитель отдела продаж BTLab.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение ВКС

***

Группа компаний Sucden является поставщиком пищевого сырья (сахар, кофе, какао, этанол и т.д.), основана в Париже в 1952 г. На российском рынке компания функционирует с 1993 г. В структуре российского филиала пять агрофирм и три сахарных завода, расположенных в Краснодарском крае (Тбилисский сахарный завод), Липецкой (Добринский сахарный завод) и Пензенской (Каменский сахарный завод) областях.

Компания BTLab с 2003 г. предоставляет комплексные услуги по проектированию, разработке, внедрению и технической поддержке корпоративных информационных систем, включая системы электронного документооборота, электронные архивы, портальные решения, специализированные отраслевые информационные системы.

Docsvision – Low-Code платформа для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Имеет сертификат ФСТЭК и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи РФ. Входит в топ-5 BPM-систем (CNews, ноябрь 2020 г.). Продажи и внедрения платформы Docsvision осуществляются через сеть сертифицированных партнеров во всех регионах России - около 100 компаний.