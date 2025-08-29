С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, обязывающий все компании и индивидуальных предпринимателей маркировать исходящие звонки. Это значит, что каждый звонок от бизнеса будет подписан — на экране получателя появится название организации или бренда, совершающего вызов. Новая норма призвана защитить абонентов от телефонного спама и мошенников, а компаниям — дать эффективный инструмент повышения доверия.

Маркировка звонков

С 1 сентября 2025 г. телефонные звонки от компаний и предпринимателей должны быть маркированы, пишет РБК. Это нужно, чтобы пользователь смартфона, он же клиент, знал — кто ему звонит.

При входящем звонке на экране телефона абонента теперь будет отображаться не только номер, но и название компании или индивидуального предпринимателя (ИП), а также категория звонка, например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Сообщение ограничено 32 символами. Информация передается оператором на основании договора с бизнесом. Соответствующее постановление подписано в Правительстве России, об этом сообщил РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Маркировка звонка — это отображение на экране смартфона или планшета данных о звонящем без необходимости записи в телефонную книгу. Оператор связи передает информацию, и даже если номер не сохранен, пользователь увидит номер и название компании. Это позволяет сразу понять, от какого юридического лица или ИП поступает звонок. В Правилах Минфицры есть 38 категорий звонков: «аварийная служба», «автосервис и техобслуживание», «аренда и прокат», «доставка», «кафе и рестораны», «клининг», «предложение товаров» и др.

Freepik - Freepik На экранах телефонов у россиян будут отображаться название компании и категория с 1 сентября 2025 г.

Представитель аппарата Григоренко заявил, что маркировка звонков помогает бороться с мошенниками, которые выдают себя за легальный бизнес. «Человек увидит не просто незнакомый номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их ключевого преимущества — анонимности», — подчеркнул он.

Суть закона

С начала осени 2025 г. операторы связи будут обязаны передавать на телефоны пользователей информацию о звонящем абоненте — юрлице или ИП. Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработали и внесло на рассмотрение Правительству России правила, сроки и формат передачи оператором связи таких сведений.

С 1 сентября 2025 г. вступает в силу пункта «б» пункт пятый статьи девять Федерального закона (ФЗ) от 01.04.2025 № 41-ФЗ, который добавляет новый пункт 9.1 в статью 46 ФЗ от от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Новый закон направлен на то, чтобы помочь гражданам распознавать незнакомые номера и сократить случаи телефонного мошенничества в 2025 г. на территории России. Например, если звонящий представляется сотрудником банка, на экране смартфона должно отображаться «Банк». Отсутствие же такой надписи с 1 сентября может указывать на мошенника.

Наказания за нарушения

Штрафов за отсутствие маркировки звонков на 29 августа 2025 г. нет ни для бизнеса, ни для операторов связи. Однако установлены штрафы за спам-обзвон клиентов без их согласия. Он прописан в пункте два статьи 4.1.2, пункт 4.1 статья 14.3 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Для среднего и крупного бизнеса — от 300 тыс. до 1 млн руб. Для малого бизнеса и микропредприятий — от 150 тыс. до 500 тыс. руб.

Оператор связи будет вправе блокировать немаркированные звонки. Такие вызовы могут получить подпись «Спам» или «Возможно, спам». Следовательно, связь с клиентами будет усложнена. Будет ли штраф в будущем за отсутствие идентификатора — пока неизвестно.

Внедрение в бизнес

Для отображения информации о звонке между компанией и оператором связи необходимо заключить отдельный возмездный договор, что повлечет дополнительные расходы для бизнеса. Платежи за идентификацию позволят операторам финансировать развитие и поддержку требуемой инфраструктуры. Тарификация маркировки звонков пока не определена. Известно, что для бизнеса услуга будет платной, а для клиентов, принимающих звонки, — бесплатной. Например, один из операторов связи взимает плату за каждый случай отображения информации о звонке у абонента, то есть за каждый звонок.

Для того чтобы заключить договор, нужно будет предоставить следующие сведения и документы: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); полное и сокращенное наименование; свидетельство о регистрации товарного знака — если оно есть; наименование вида деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД); перечень абонентских номеров, с которых будут звонить другим абонентам; категорию телефонного вызова.

После того, как оператор произведет все настройки, он уведомит компанию о возможности совершать звонки с идентификацией. Стоит напомнить, что правилами Минцифры предусмотрено, что взаимодействие между бизнесом и оператором должно осуществляться в электронном виде. У оператора связи также может не быть технической возможности для передачи на экран телефона абонента сведений о звонящем, но в таком случае информацию разрешено передавать по отдельному запросу получателя звонка.