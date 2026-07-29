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Sucden Добринский сахарный завод Елецкий сахарный завод Тбилисский сахарный завод Каменский сахарный завод

Группа компаний Sucden основана в Париже в 1952 году. На российском рынке компания функционирует с 1993 года, производит сахар из свёклы и сырца. В структуре российского филиала 5 агрофирм и 4 сахарных завода, расположенных в Краснодарском крае (Тбилисский сахарный завод), Липецкой (Добринский и Елецкий сахарные заводы) и Пензенской (Каменский сахарный завод) областях.

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России 1
25.10.2022 Группа компаний Sucden повышает скорость коммуникации головного офиса и производственных предприятий в регионах с помощью платформы Docsvision 4
28.04.2016 «МегаФон» стал мобильным партнером «Добринского сахарного завода» 1
21.05.2014 «Добринский сахарный завод» переходит на Microsoft Dynamics AX 2012 3

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Sucden и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10704 1
Microsoft Corporation 25761 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
BTLab 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12202 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5369 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1374 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4835 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Электронный документ - Electronic document 1577 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13934 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36092 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7811 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1910 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2973 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Поляков Владимир 13 1
Карасов Андрей 2 1
Смирнов Василий 1 1
Лушин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1088 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47527 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 749 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2273 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 127 1
Английский язык 7027 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33667 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8940 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1208 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 47 1
Пищевая промышленность - Какао 34 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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