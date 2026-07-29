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Sucden Добринский сахарный завод Елецкий сахарный завод Тбилисский сахарный завод Каменский сахарный завод
Группа компаний Sucden основана в Париже в 1952 году. На российском рынке компания функционирует с 1993 года, производит сахар из свёклы и сырца. В структуре российского филиала 5 агрофирм и 4 сахарных завода, расположенных в Краснодарском крае (Тбилисский сахарный завод), Липецкой (Добринский и Елецкий сахарные заводы) и Пензенской (Каменский сахарный завод) областях.
СОБЫТИЯ
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Sucden и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10704 1
|Microsoft Corporation 25761 1
|Docsvision - ДоксВижн 1060 1
|Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
|BTLab 14 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 1
|Microsoft Dynamics 1197 1
|Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2973 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Поляков Владимир 13 1
|Карасов Андрей 2 1
|Смирнов Василий 1 1
|Лушин Роман 2 1
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