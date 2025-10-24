Разделы

Росатом АРМЗ Урановый холдинг ЛГОК Ловозерский ГОК Ловозерский горно-обогатительный комбинат

Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат

СОБЫТИЯ

24.10.2025 В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники 1
11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники 1
21.11.2023 В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ-Тантал 13 1
Apple Inc 12546 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 457 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3342 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3227 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33521 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22596 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4459 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 269 1
Шапошников Максим 5 1
Шевченко Андрей 18 1
Казанов Олег 1 1
Миронович Андрей 1 1
Изумрудов Олег 41 1
Брыкин Арсений 56 1
Тимофеев Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18006 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53244 2
Канада 4973 1
Япония 13498 1
Южная Корея - Республика 6823 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1038 1
Бельгия - Королевство 1166 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 714 1
Казахстан - Республика 5764 1
Земля - планета Солнечной системы 10605 1
Германия - Федеративная Республика 12904 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5232 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3671 2
Металлы - Медь - Copper 826 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6162 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10581 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 17 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 155 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 202 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6232 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 912 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2117 1
РАН - Российская академия наук 1988 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 413 1
