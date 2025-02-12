Индий Indium химический элемент
Индий и организации, системы, технологии, персоны:
|Sharp Corporation 1041 5
|Intel Corporation 12212 3
|Philips 2054 3
|Fujitsu 2041 2
|Lumileds 8 2
|K2 - К2РУ - SourceCode 86 2
|Lamina Ceramics 5 2
|Oxide Interactive - Oxide Games 20 2
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
|HP - Hewlett-Packard 3625 1
|Apple Inc 12132 1
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 1
|Microsoft Corporation 24656 1
|iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
|НИИ-Тантал 12 1
|ДОК 828 1
|Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
|Samsung Electronics 10280 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
|Landau Steve - Ландау Стив 2 2
|Платонова Оксана 14 1
|Conley John - Конли Джон 1 1
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Cole-Hamilton David - Коул-Гамильтон Дэвид 1 1
|Клочко Игорь 5 1
|Koleske Daniel - Колеске Дэниэл 1 1
|Гудкова Светлана 8 1
|Optics 139 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 1
|Daily Mail 55 1
|New Scientist 1448 1
|Электроника твердых тел 1 1
|Bloomberg 1295 1
|The Guardian - Британская газета 362 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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