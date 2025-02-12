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Индий Indium химический элемент

Индий - Indium - химический элемент


12.02.2025 В МФТИ создали технологию получения наноразмерной керамики  1
16.04.2024 Стало невозможно купить смартфоны с полностью металлическим корпусом. Названы причины, почему так 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
28.01.2019 На Земле заканчиваются вещества, необходимые для производства смартфонов 1
26.01.2017 В «Росэлектронике» разработали системы освещения на диодных лазерах 1
04.06.2014 Лучшие планшеты и ноутбуки Fujitsu 2014 года: из Японии с любовью 1
28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 1
05.06.2013 Контактные видеолинзы можно носить много часов 1
29.04.2013 Нанопровода на графене строят структуру сами 1
10.12.2012 3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров 1
07.12.2012 Органические светодиоды резко подешевеют 1
06.11.2012 Создана солнечная ячейка из "чистого" углерода 1
19.09.2012 Электроника будущего: недорогая, "зеленая", прозрачная 1
01.08.2012 Создан нанолазер для фотоники 1
28.06.2012 Черные дыры помогли решить проблему аккумуляторов 1
05.06.2012 Новый рекорд КПД солнечных панелей: больше 43% 1
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью 1
15.04.2011 Электроника избавляется от редких металлов 1
17.12.2007 Создан новый некремниевый транзистор 1
12.03.2007 Электроника подхлестнула спрос на редкие металлы 1
07.03.2007 Всемирный альянс займется уборкой электронного хлама 1
22.06.2006 Солнечная энергетика становится доступной и массовой 1
22.06.2006 Солнечная энергетика становится доступной и массовой 1
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки 1
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки 1
25.05.2005 Sharp извлекает индий из ЖК-панелей 1
25.05.2005 Sharp извлекает индий из ЖК-панелей 1
28.06.2004 Лампочки становятся беспроводными 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Индий и организации, системы, технологии, персоны:

Sharp Corporation 1041 5
Intel Corporation 12212 3
Philips 2054 3
Fujitsu 2041 2
Lumileds 8 2
K2 - К2РУ - SourceCode 86 2
Lamina Ceramics 5 2
Oxide Interactive - Oxide Games 20 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Apple Inc 12132 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 1
Microsoft Corporation 24656 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
НИИ-Тантал 12 1
ДОК 828 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
Samsung Electronics 10280 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
СКО Электроника-утилизация 17 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Unsplash 811 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4184 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 6
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7103 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6400 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9637 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1042 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3342 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2245 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 536 3
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 256 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 3
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 248 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2801 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1131 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3021 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4787 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5578 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8236 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9313 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3223 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 237 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1340 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7899 2
Philips Luxeon 9 3
Microsoft Windows 7 1979 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 2
Electron - фреймворк 80 1
Fujitsu Stylistic Q - серия планшетов 15 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Apple iPhone 8 183 1
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Landau Steve - Ландау Стив 2 2
Платонова Оксана 14 1
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Германия - Федеративная Республика 12702 3
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Земля - планета Солнечной системы 10392 2
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 2
Нидерланды 3526 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Россия - СФО - Новосибирск 4318 1
Китай - Тайвань 3994 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 1
Европа 21795 1
Южная Корея - Республика 6658 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Россия - СЗФО - Псковская область 632 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 650 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 690 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
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Кремний - Silicium - химический элемент 1580 7
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ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1087 3
Металлы - Никель - Nickel 331 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1373 3
Металлы - Серебро - Silver 758 3
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 3
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Литий - Lithium - химический элемент 542 2
Энергетика - Energy - Energetically 5103 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 452 2
InGaAs - Gallium Arsenide-India - Арсенид галлия-индия 17 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 230 1
Optics 139 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 1
Daily Mail 55 1
New Scientist 1448 1
Электроника твердых тел 1 1
Bloomberg 1295 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam - Институт астрофизики Лейбница в Потсдаме 3 1
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UNIST - National Institute of Science and Technology - Ulsan Gwahak Gisurwon - Национального института науки и технологий Ульсан - Ульсанский национальный институт науки и технологии 2 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 16 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
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