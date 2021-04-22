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«М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов

Ритейл Розница Техника

Группа «М.видео-Эльдорадо» масштабирует программу по экологичной переработке техники еще на два крупных города – Новосибирск и Новокузнецк. Собранные электронные отходы передаются на завод «Экологический региональный центр». Таким образом, возможность сдать любую технику на переработку в рамках программы «М.видео-Эльдорадо» есть у более чем 45 млн россиян в 17 регионах. Общее количество точек сбора техники в рамках проекта составляет порядка 500, что равняется примерно половине розничных объектов двух сетей.

Программы «Умная переработка» в «М.видео» и «Утилизируй правильно» в «Эльдорадо» по сбору и переработке техники с полным контролем на всех этапах процесса запущены два года назад и направлены на снижение объема образования электронных отходов и продвижения принципов осознанного потребления. С момента старта проекта покупатели «М.видео» и «Эльдорадо» сдали на переработку более 1,3 тыс. тонн или 125 тыс. единиц бытовой техники. Чаще всего на утилизацию передают мобильные телефоны, телевизоры до 30 дюймов, наушники, чайники и утюги. На данный момент постоянный сбор техники реализован в 500 магазинах в 17 регионах с населением более 45 млн человек, периодические акции по сбору техники проводятся регулярно во всех почти 300 городах присутствия «М.видео» и «Эльдорадо».

Сдать все виды бывшей в употреблении техники в магазинах двух сетей могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Костромской, Ивановской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Псковской, Липецкой и Курской областей, в крупнейших городах Татарстана, а теперь еще в Новосибирске, Новосибирской области, а также Новокузнецке. Для этого необходимо обратиться на сервисную зону ближайшего магазина «М.видео» или «Эльдорадо» и подписать согласие на утилизацию, также доступен вывоз крупногабаритной техники при доставке нового товара.

Вся сданная на переработку техника регистрируется в специальной ИТ-системе, доступной ритейлерам и партнерам проекта – перерабатывающим заводам и ассоциации «СКО электроника-утилизация», которая объединяет производителей и импортеров техники. Заводы перерабатывают электронику на 80-90% во вторичное сырье, которое в дальнейшем используется для производства новых товаров. Ассоциации «СКО электроника-утилизация» проводит аккредитацию и постоянный аудит партнеров по переработке, что позволяет вовлекать в проект только экологически безопасные заводы, которые обеспечивают максимально возможный уровень переработки электронных отходов. В проекте «М.видео-Эльдорадо» участвуют семь российских перерабатывающих предприятий.

Руководитель экологических проектов группы «М.видео-Эльдорадо» Оксана Платонова сказала: «Как ведущая компания на рынке бытовой техники и электроники мы осознаем свою ответственность перед обществом и продолжаем развивать свои программы в области устойчивого развития. Расширение географии постоянного сбора техники для переработки поможет привлечь внимание еще большего количества потребителей к актуальной проблеме контроля электронных отходов и популяризировать осознанное потребление. Мы также продолжаем вести работу по минимизации собственных отходов: передаем на переработку собственную оргтехнику из магазинов и офиса, устаревшее, неиспользуемое металлическое торговое оборудование, а также пластиковые емкости от санитайзеров».

По данным отчета The Global E-Waste Monitor 2020, в 2019 г. в мире образовалось более 53,6 млн тонн электронных отходов, и только 17,4% этого объема было отправлено на переработку. По оценкам экспертов, электронные отходы составляют около 2% объема твердых отходов в мире и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Материалы, содержащиеся в технике, при безопасной переработке могут быть возвращены в экономику в среднем на 50-80%, а в некоторых случаях глубина переработки может достигать 95% — электронные отходы содержат драгоценные металлы (золото, медь, никель и др.) и редкие материалы стратегической ценности (например, индий и палладий).



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