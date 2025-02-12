Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168577
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25090
Персоны 71957
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Винник Денис



12.02.2025 В МФТИ создали технологию получения наноразмерной керамики  1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Винник Денис и организации, системы, технологии, персоны:

IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 340 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 134 1
Гудкова Светлана 8 1
Индия - Bharat 5463 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 1
Индий - Indium - химический элемент 28 1
Галлий - Gallium - химический элемент 316 1
Цинк - Zincum - химический элемент 44 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 147 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще