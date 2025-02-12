Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электроника IGZO IPS TFT Indium Galium Zink Oxide Оксид индия, галлия и цинка Полупроводниковый материал для сенсорных панелей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 54, упоминаний - 67
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1916 12
|Nature 835 2
|DigiTimes - Издание 1334 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
|Gizmodo 133 1
|LetsGoDigital 10 1
|AppleInsider 400 1
|TechSpot 195 1
|China Daily 72 1
|PCWorld - PC World 49 1
|MacWorld 134 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 272 1
|AnandTech 73 1
|PhoneArena 76 1
|DxOMark - Издание 38 1
|IDTechEx 4 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Asymco 10 1
|ABI Research 236 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.