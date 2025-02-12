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Гудкова Светлана



12.02.2025 В МФТИ создали технологию получения наноразмерной керамики  1
20.01.2015 Создана CRM-система для производителей мебели 1
11.09.2013 Microsoft зарегистрировала решение GMCS для контакт-центров 1
21.06.2013 Microsoft зарегистрировала CRM-решение GMCS для госсектора 1
24.04.2013 Мебельная фабрика «Мария» внедряет Microsoft Dynamics CRM 1
18.03.2013 GMCS представила специализированное CRM-решение для добывающей промышленности 1
16.08.2012 GMCS развивает CRM-практику: новое назначение 2
19.07.2010 Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для коллекторского агентства от «ЦМД-софта» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Гудкова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 6
Максима ГК - GMCS 359 5
ЦМД-Софт 42 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Maykor GMCS 44 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
ЦМД - Центральный Московский Депозитарий 6 1
Мария Мебельная фабрика 2 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1866 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4030 2
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 134 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2891 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 1
Управляемость - Manageability 1735 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 340 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 153 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1059 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 1
Microsoft Dynamics CRM 542 7
Microsoft Dynamics 1177 6
Microsoft BizTalk Server 106 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Круглова Оксана 4 2
Хромов Кирилл 3 1
Сидоров Павел 2 1
Руснак Ольга 3 1
Воропаева Екатерина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 4
Индия - Bharat 5460 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 146 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Цинк - Zincum - химический элемент 44 1
Галлий - Gallium - химический элемент 316 1
Индий - Indium - химический элемент 28 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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