Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов

Российский бренд Caviar представил коллекцию дизайнерских устройств, посвященных значимым городам, включая Москву. iPhone, вдохновленный столицей России, украшен миниатюрой Спасской башни, инкрустированной редкоземельными металлами – индием и иттрием. Также компания создала первый в мире iPhone с копией Биг-Бена 1:640 и работающими механическими часами. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar представил новую коллекцию — Horizon. Дизайнеры компании изобразили самые узнаваемые силуэты мегаполисов при помощи уникальных материалов — 24-каратного золота, титана, цветной эмали, а для флагманской модели создали декор из редкоземельных металлов – индия и иттрия.

Caviar Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов

Москва (iPhone 16 Pro / Pro Max) — это флагман коллекции, украшенный панорамой Москвы. Корпус телефона украшен миниатюрами Спасской башни и храма Василия Блаженного. В дизайне использовались премиальные материалы — цветная эмаль и покрытие золотом 999 пробы. В качестве индивидуализации бренд также предлагает встроить в башню работающие механические часы.

Особенная деталь – корпус устройства инкрустирован иттрий-алюминиевыми гранатами и частицей индия. Оба металла являются редкоземельными. Алюминат иттрия используется в металлургии, ядерной энергетике, электронике и оптике, а индий – для производства компьютерных экранов, астрономических зеркал и зеркал автомобильных фар.

Помимо Москвы Caviar вдохновлялся и другими знаковыми местами мира.

Лондон (iPhone 16 Pro / Pro Max) — миниатюра главной башни Лондона, Биг-Бена (1:640), покрытая золотом 999 пробы. В корпус барельефа встроены механические часы с ручным заводом.

Дубай (iPhone 16 Pro / Pro Max) — объемная панорама города, барельеф покрыт золотом 999 пробы. Изображение Бурдж-Халифы – самого высокого небоскреба в мире.

Гибралтар (iPhone 16 Pro / Pro Max) — лазерные гравировки на титановой поверхности корпуса изображают берберского магота - символа Гибралтара. Пальмовые листья выполнены из цветной эмали.

Багамы (iPhone 16 Pro / Pro Max) — объемные цветы желтой бузины, символа Багамских островов. Покрытие золотом 999 пробы.

Шанхай (Huawei Mate X6) — складной смартфон с панорамным силуэтом небоскребов города, включая «Восточную жемчужину», главную шанхайскую телебашню.

Цены на коллекцию начинаются от 559 тыс. руб.