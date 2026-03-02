Индексная книга (каталог) CNews*
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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Дубай Бурдж-Халифа Burj Khalifa Башня Халифы Бурдж-Дубай Дубайская башня
СОБЫТИЯ
|02.03.2026
|Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями 1
|20.03.2025
|Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов 1
|14.10.2022
|«Лаборатория Касперского» поднимает безопасность на высоту Бурдж-Халифа 1
|11.04.2017
|В России создана установка для визуализации данных САПР 1
|22.10.2015
|Avaya завершила проект по внедрению архитектуры SDN Fx в «Бурдж-Халифа» 3
|04.08.2014
|2ГИС начал работать в Дубае 1
|03.02.2010
|Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 2
|19.04.2005
|Среди небоскребов появится новый рекордсмен 3
|19.04.2005
|Среди небоскребов появится новый рекордсмен 3
Публикаций - 9, упоминаний - 16
ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
|SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
|Emaar Properties 5 2
|Этажи 0 1
|Борец Производственная Компания - Borets 34 1
|Beko - Beko Electronics 83 1
|Smeg 19 1
|AP - Associated Press 2007 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Daily Mail 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.