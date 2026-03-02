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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Дубай Бурдж-Халифа Burj Khalifa Башня Халифы Бурдж-Дубай Дубайская башня

СОБЫТИЯ


02.03.2026 Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями 1
20.03.2025 Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов 1
14.10.2022 «Лаборатория Касперского» поднимает безопасность на высоту Бурдж-Халифа 1
11.04.2017 В России создана установка для визуализации данных САПР 1
22.10.2015 Avaya завершила проект по внедрению архитектуры SDN Fx в «Бурдж-Халифа» 3
04.08.2014 2ГИС начал работать в Дубае 1
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 2
19.04.2005 Среди небоскребов появится новый рекордсмен 3
19.04.2005 Среди небоскребов появится новый рекордсмен 3

Публикаций - 9, упоминаний - 16

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Autodesk 639 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Крок - Croc 1964 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
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Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
Emaar Properties 5 2
Этажи 0 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Smeg 19 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 55 1
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Apple iPhone 16 219 1
Panasonic NR - серия холодильников 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 16882 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Avaya SDN Fx networking architecture 5 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Liebherr - серия холодильников 36 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Smeg FA - холодильник 1 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
Щеголев Михаил 1 1
Вассунов Иван 10 1
Леус Александр 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Тайвань 4245 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Индийский океан - Персидский залив 234 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 2
Египет - Эль-Гиза 16 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
США - Торонто 273 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Израиль 2856 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Чили - Республика 494 1
Китай - Шанхай 833 1
Бахрейн - Королевство 136 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай - Бурдж-эль-Араб - Башня арабов 5 2
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Металлы - Золото - Gold 1251 2
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
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Металлы - Серебро - Silver 827 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
AP - Associated Press 2007 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Daily Mail 58 1
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