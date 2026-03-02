Индексная книга (каталог) CNews*
ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Дубай Бурдж-эль-Араб Башня арабов
СОБЫТИЯ
|02.03.2026
|Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями 1
|04.08.2014
|2ГИС начал работать в Дубае 1
|24.05.2013
|Золотой iPad для гостя Бурдж аль-Араб 1
|20.12.2001
|Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1
|20.12.2001
|Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1585 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 391 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
|Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
|США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
|BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
|Этажи 0 1
|U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 2
|GeoEye IKONOS 110 2
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
|Microsoft Windows 16467 1
|Apple iOS 8341 1
|Google Android 14855 1
|Apple iPad 3947 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
