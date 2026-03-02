Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Дубай Бурдж-эль-Араб Башня арабов


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями 1
04.08.2014 2ГИС начал работать в Дубае 1
24.05.2013 Золотой iPad для гостя Бурдж аль-Араб 1
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1585 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 391 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Этажи 0 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 1
GeoEye IKONOS 110 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
Microsoft Windows 16467 1
Apple iOS 8341 1
Google Android 14855 1
Apple iPad 3947 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1170 4
Италия - Итальянская Республика 4441 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 444 3
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 2
Иран - Исламская Республика Иран 1127 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Земля - планета Солнечной системы 10707 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 2
Чили - Республика 487 1
Кипр - Республика 622 1
Украина 7822 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Казахстан - Республика 5858 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
Английский язык 6904 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай - Бурдж-Халифа - Burj Khalifa - Башня Халифы - Бурдж-Дубай - Дубайская башня 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще