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Китай Хайнань Хайкоу

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС» 1
14.11.2025 «Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке 1
19.06.2024 Microsoft закрыла первый в мире подводный дата-центр, хотя он работал и показывал лучшую надежность, чем традиционные ЦОДы 1
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой 1
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
20.03.2012 Началось обслуживание карт «UnionPay — Золотая Корона» в Китае 1
19.07.2010 Тайфун "Консон" обрушился на север Вьетнама 1
30.10.2009 В Китае строится четвёртый космодром 1
10.03.2009 Новый китайский космодром будет сдан в эксплуатацию в 2013 году 1
21.08.2008 Определены сроки сдачи в эксплуатацию китайского космодрома Вэньчан 1
21.04.2008 Тайфун "Ногури" обрушился на Китай 1
05.03.2008 Тяжелая китайская РН: дебют запланирован на 2014 1
06.12.2007 На острове Хайнань обитали большие панды 1
10.10.2007 Китай: хакер заработал $52 тыс. на Олимпиаде 2008 1
04.10.2007 Тропический циклон "Лекима" превратился в тайфун 2
24.09.2007 Китай построит космодром в Хайнани 2
20.06.2007 Ericsson заключил крупное рамочное соглашение с China Unicom 1
28.05.2007 Опасный вирус обрушил цены на бананы 2
18.09.2006 Пользователи Google Earth обнаружили секретные военные объекты Китая 1
18.09.2006 Пользователи Google Earth обнаружили секретные военные объекты Китая 1
22.08.2005 Китайская лунная программа обретает очертания 1
22.08.2005 Китайская лунная программа обретает очертания 1
03.04.2003 Инвестиции в ИТ-индустрию Китая составили $70 млрд. 1
03.04.2003 China Mobile запустил GSM-сеть на островах Южно-китайского моря 1
21.01.2003 Передовая технология доставки информации CDN объединяет Китай 1
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 3
Microsoft Corporation 25687 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Google LLC 12594 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
Lenovo Motorola 3558 1
China Mobile 435 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Supermicro 134 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 125 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Global Security 23 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 123 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15891 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33133 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7359 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4978 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12700 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29540 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7481 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1003 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1086 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 258 2
ЦОД - Подводный дата-центр 2 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10000 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12939 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 441 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7785 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3176 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4972 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3616 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6448 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9755 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1098 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 216 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14122 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1177 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4519 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6334 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 1
4G - LTE - LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 15 1
Repository - Репозиторий 1147 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 137 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5891 1
CNSA WSLC - China Wenchang Spacecraft Launch Site - Космодром Вэньчан 5 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Microsoft Natick 5 2
GeoEye IKONOS 127 2
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
Cornell University - arXiv.org 50 1
Microsoft Azure 1515 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
OpenNebula 43 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
CALT Long March - космические ракеты 9 1
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Brown Tim - Браун Тим 5 2
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 25
Земля - планета Солнечной системы 10826 6
Россия - РФ - Российская федерация 164462 4
Япония 13753 4
Тихий океан - Южно-Китайское море 29 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 3
Китай - Шанхай 827 3
Китай - Пекин - Beijing 1087 3
Китай - Сычуань 96 3
Китай - Южный Китай 17 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1237 2
Азия - Азиатский регион 5885 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 2
США - Нью-Йорк 3174 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 458 2
Италия - Итальянская Республика 4493 2
Иран - Исламская Республика Иран 1152 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1541 2
Александрия 47 2
Китай - Цзянсу 70 2
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 2
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 2
Китай - Цзилинь 14 2
Китай - Шаньси 29 2
Китай - Гуандун - Янцзян 1 1
Южная Корея - Республика 7009 1
Африка - Африканский регион 3630 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1124 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Филиппины - Республика 592 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 211 1
США - Флорида 781 1
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 20 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 777 1
Китай - Ляонин 30 1
Китай - Северо-Западный Китай 26 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6656 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8784 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7389 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай - Бурдж-эль-Араб - Башня арабов 5 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7705 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10807 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 1
Зоология - наука о животных 2866 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2685 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Reference - Референс 219 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1369 1
Ботаника - Растения - Plantae 1153 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 999 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 284 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 555 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
Лесная промышленность - Бамбук 24 1
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 2
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
The Register - The Register Hardware 1773 1
Tom’s Hardware 588 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
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