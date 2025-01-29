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Китай Южный Китай



29.01.2025 ​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
01.09.2022 Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах 1
12.12.2011 Первые животные были похожи на бейсбольный мяч 1
27.10.2010 Челюсть древнего китайца перепишет историю 1
28.05.2010 Foxconn планирует поднять зарплаты на 20% 1
27.05.2010 Еще один работник Foxconn покончил с жизнью, второй – попытался 1
10.03.2009 Новый китайский космодром будет сдан в эксплуатацию в 2013 году 1
05.11.2008 Открылся 7-й Китайский международный авиасалон 1
28.08.2008 Взрыв на химзаводе в Китае, возможно, не ухудшит экологию региона 1
27.02.2008 Число погибших от птичьего гриппа в Китае достигло 20 человек 1
04.10.2007 Тропический циклон "Лекима" превратился в тайфун 1
24.09.2007 Китай построит космодром в Хайнани 1
19.06.2007 Дешевые Veptu из Китая добрались до России 1
01.11.2006 IBM создаст два новых центра по ИТ-решениям в Индии и Китае 1
08.07.2005 Смертельный грипп прилетит с птицами 1
04.01.2001 Тайваньские ноутбуки будут производиться в Китае 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12109 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 2
Dell EMC 5030 1
HP Inc. 5688 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
Quanta Computer 210 1
Compal Electronics 134 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Vertu 117 1
FIC - First International Computer 22 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Евросеть 1404 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Телефорум 93 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2713 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2937 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1081 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
PVA - Patterned Vertical Alignment 51 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1256 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 2
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 2
CNSA WSLC - China Wenchang Spacecraft Launch Site - Космодром Вэньчан 4 2
Vertu Signature 11 1
Vertu Mini 1 1
Vertu Ascent 15 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Кусков Денис 221 1
Эгов Кирилл 20 1
Comly Helen - Комли Хелен 1 1
Бурова Ирина 4 1
Torres Alberto - Торрес Альберто 5 1
Trinkaus Erik - Тринкаус Эрик 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 13
Азия - Азиатский регион 5536 4
Европа 21778 3
Земля - планета Солнечной системы 10379 3
Китай - Тайвань 3990 3
Индия - Bharat 5453 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Китай - Северо-Западный Китай 25 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 2
Китай - Гуандун 65 2
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Европа Западная 1482 1
Азия Восточная 170 1
США - Аляска 239 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1020 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
США - Колумбия - Вашингтон 1390 1
США - Иллинойс 332 1
Китай - Гуандун - Чжухай 11 1
Китай - Сычуань 95 1
США - Миннесота 194 1
Китай - Юго-Западный Китай 31 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 28 1
Китай - Северный 15 1
Гондвана 22 1
Евразия - Евразийский континент 608 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 804 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 728 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1576 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 590 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1230 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1269 1
Зоология - наука о животных 2608 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2731 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 62 1
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 3
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Nature 811 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
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