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Азия Южная Индостан Индийский субконтинент


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней» 1
29.01.2025 7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
14.08.2023 Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море 1
19.07.2013 Геологически доказано происхождение Земли от астероидов и метеоритов 1
16.01.2013 4000 лет назад индийцы открыли Австралию 1
07.09.2012 Вулкан почти уничтожил жизнь на Земле 1
12.03.2010 Россия пришла в Индию со своим Глонасс 1
18.01.2010 2010: год начался с двух затмений 1
27.07.2009 Индия научилась строить АПЛ 1
15.09.2008 Проект навигационной подсистемы GAGAN одобрен правительством Индии 1
22.08.2008 ВОЗ: гепатитом В инфицировано 2 млрд. человек 1
01.08.2008 Полное солнечное затмение завершилось 1
20.02.2008 Ископаемая лягушка стала новым доказательством теории единого континента 1
06.09.2007 IRNS: национальный GPS Индии 1
03.08.2007 Представления об источниках цивилизации подлежит коррекции 1
27.07.2007 У Индии появилась вторая зарубежная военная база 1
09.02.2007 Пропавший кусок суши обнаружен под Тибетом 2
07.11.2005 Раскрыта одна из тайн Тибета 1
07.11.2005 Раскрыта одна из тайн Тибета 1
30.07.2001 Thuraya начала предоставлять услуги спутниковой связи в 35 странах 1
24.07.2001 Thuraya будет предоставлять услуги спутниковой связи в Испании 1
13.07.2001 Boeing и IBM создали самый мощный в мире спутниковый процессор для обработки цифровых сигналов 1
03.05.2001 Опубликована первая версия европейского стандарта на системы персональной связи с использованием геостационарных спутников 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Азия Южная и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13195 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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