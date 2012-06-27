ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат

Иран против Eutelsat: кто победит? ии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана

Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером Information Affairs Authority (IAA) объявило о своем решении немедленно прекратить сотрудничество с Arabsat. Как сказано в заявлении IAA, это решение было принято в знак протеста против отказа

Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты был отменен из-за обнаруженной неисправности в самый последний момент при обратном отсч

С Байконура запущен на орбиту спутник ARABSAT-5B 00 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и саудовским телекоммуникационным космическим аппаратом ARABSAT-5B. После отделение третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата на заданную орбиту. В 11:13 по московскому времени в соотвествии с

На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B оскосмоса, 4 мая 2010 года самолётом АН-124-100 доставлен на космодром Байконур космический аппарат Arabsat-5B. Владельцем КА Arabsat-5B является организация арабской спутниковой связи A

Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания

Арабский спутник выведен на орбиту еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин

Арабский спутник выведен на орбиту еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин

Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B -М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи

Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B -М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи

На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М" оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми

На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М" оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба

На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М" о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло

На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М" о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло

Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден

Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден

Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско

Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско

Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,

Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,

Arabsat-4A еще можно спасти? разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще

Arabsat-4A еще можно спасти? разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще

"Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз

"Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз

Запуск арабского спутника намечен на 1 марта ротон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat 4A, будет произведен ночью 1 марта с космодрома «Байконур». Спутник четвертого поколе