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ArabSat Arab Satellite Communications Organization Арабская организация спутниковой связи АрабСат

ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат

СОБЫТИЯ

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27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит?

ии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана
15.06.2012 Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером

Information Affairs Authority (IAA) объявило о своем решении немедленно прекратить сотрудничество с Arabsat. Как сказано в заявлении IAA, это решение было принято в знак протеста против отказа

24.06.2010 Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS

Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты был отменен из-за обнаруженной неисправности в самый последний момент при обратном отсч
04.06.2010 С Байконура запущен на орбиту спутник ARABSAT-5B

00 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и саудовским телекоммуникационным космическим аппаратом ARABSAT-5B. После отделение третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата на заданную орбиту. В 11:13 по московскому времени в соотвествии с

05.05.2010 На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B

оскосмоса, 4 мая 2010 года самолётом АН-124-100 доставлен на космодром Байконур космический аппарат Arabsat-5B. Владельцем КА Arabsat-5B является организация арабской спутниковой связи A
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников

Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания

09.11.2006 Арабский спутник выведен на орбиту

еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин
09.11.2006 Арабский спутник выведен на орбиту

еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин
08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B

-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи

08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B

-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи

31.10.2006 На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М"

оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми
31.10.2006 На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М"

оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми
26.10.2006 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B

В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба
26.10.2006 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B

В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба
23.10.2006 На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М"

о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло
23.10.2006 На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М"

о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло
10.10.2006 Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур

Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден
10.10.2006 Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур

Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден
27.09.2006 Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску

ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско
27.09.2006 Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску

ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско
15.08.2006 Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре

ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,

15.08.2006 Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре

ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,

03.03.2006 Arabsat-4A еще можно спасти?

разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще
03.03.2006 Arabsat-4A еще можно спасти?

разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще
01.03.2006 "Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту

смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз

01.03.2006 "Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту

смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз

25.01.2006 Запуск арабского спутника намечен на 1 марта

ротон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat 4A, будет произведен ночью 1 марта с космодрома «Байконур». Спутник четвертого поколе
10.05.2000 В странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире

Согласно исследованию проведенному компанией Insights Research, в странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире. Хотя население стран Персидского Залива, включающего Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Эмираты, составляет менее 12% всего населения арабского мира,


Публикаций - 75, упоминаний - 144

ArabSat и организации, системы, технологии, персоны:

SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 6
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 4
SES Networks - SES Americom 23 2
TwinHan Technology 3 2
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 2
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 2
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Hispasat 18 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Яндекс - Метабар 11 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
Telegram Group 2940 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Deutsche Telekom 954 1
Yahoo! 3726 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Шахты 0 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Thales Group 143 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 16
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 16
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 11
ILS - International Launch Services 61 10
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 5
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 4
Arianespace 87 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Lockheed Martin 777 2
Евросоюз - EDA - European Defence Agency - Европейское оборонное агентство 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Runa Capital 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Barclays 122 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Intel Capital 148 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Swarovski AG 74 1
Space Transport 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 45
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 30
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 12
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 5
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 39
Космодром Байконур 1072 29
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 22
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 10
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 8
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
SES Networks - SES New Skies NSS 6 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 2
Swiss-AS AMOS 39 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 1
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 1
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 1
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 1
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 1
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