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ArabSat Arab Satellite Communications Organization Арабская организация спутниковой связи АрабСат
СОБЫТИЯ
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|27.06.2012
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Иран против Eutelsat: кто победит?
ии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана
|15.06.2012
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Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером
Information Affairs Authority (IAA) объявило о своем решении немедленно прекратить сотрудничество с Arabsat. Как сказано в заявлении IAA, это решение было принято в знак протеста против отказа
|24.06.2010
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Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS
Как сообщает пресс-служба Arianespace, отложен запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS. Назначенный на 23 июня 2010 года с космодрома Куру во Французской Гвиане запуск ракеты был отменен из-за обнаруженной неисправности в самый последний момент при обратном отсч
|04.06.2010
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С Байконура запущен на орбиту спутник ARABSAT-5B
00 по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и саудовским телекоммуникационным космическим аппаратом ARABSAT-5B. После отделение третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок «Бриз-М» продолжил выведение космического аппарата на заданную орбиту. В 11:13 по московскому времени в соотвествии с
|05.05.2010
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На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B
оскосмоса, 4 мая 2010 года самолётом АН-124-100 доставлен на космодром Байконур космический аппарат Arabsat-5B. Владельцем КА Arabsat-5B является организация арабской спутниковой связи A
|09.02.2009
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Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания
|09.11.2006
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Арабский спутник выведен на орбиту
еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин
|09.11.2006
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Арабский спутник выведен на орбиту
еты–носителя «Протон-М», которая вывела на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат Arabsat 4B, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Сегодня, 9 ноября, в 3 часа 01 мин
|08.11.2006
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Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B
-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи
|08.11.2006
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Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B
-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи
|31.10.2006
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На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М"
оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми
|31.10.2006
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На Байконуре собран еще один носитель "Протон-М"
оз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и арабским спутником связи и телевещания «Arabsat 4B» на стартовый комплекс космодрома Байконур. Пуск ракеты намечен на 8 ноября. Косми
|26.10.2006
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На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B
В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба
|26.10.2006
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На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника ArabSat 4B
В монтажно-испытательном комплексе площадки 92А-50 космодрома Байконур приступили к следующему этапу предстартовой подготовки — стыковке космического аппарата ArabSat 4B с разгонным блоком «Бриз-М», сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее на заправочной станции площадки 31 космодрома российские специалисты успешно завершили заправку ба
|23.10.2006
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На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М"
о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло
|23.10.2006
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На Байконуре готовят к запуску ракету-носитель "Протон-М"
о подготовке к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом ArabSat 4B, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 23 октября 2006 года на заправочной станции пло
|10.10.2006
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Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур
Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден
|10.10.2006
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Спутник Arabsat 4B доставлен на Байконур
Сегодня, 10 октября 2006 года космический аппарат Arabsat 4B доставлен на космодром Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После прохожден
|27.09.2006
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Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску
ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско
|27.09.2006
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Ракету-носитель "Протон-М" готовят к ноябрьскому запуску
ы-носителя «Протон-М», с помощью которой планируется вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-4B, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи, сообщает пресс-служба Роско
|15.08.2006
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Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре
ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,
|15.08.2006
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Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре
ет пресс-служба Роскосмоса. В качестве полезной нагрузки – телекоммуникационный космический аппарат Arabsat-4B (BADR-4), являющийся аналогом Arabsat-4А. Пуск ракеты-носителя «Протон-М»,
|03.03.2006
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Arabsat-4A еще можно спасти?
разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще
|03.03.2006
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Arabsat-4A еще можно спасти?
разгонного блока «Бриз-М» при запуске ракеты-носителя «Протон-М» 28 февраля 2006 года спутник связи Arabsat-4A не удалось вывести на расчетную орбиту. Неудача с запуском спутника стала настояще
|01.03.2006
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"Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту
смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз
|01.03.2006
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"Протон-М" из-за "Бриза" не вывел спутник на орбиту
смос, пуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A, завершился неудачей. Носителю вследствие нештатной работы разгонного блока «Бриз
|25.01.2006
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Запуск арабского спутника намечен на 1 марта
ротон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat 4A, будет произведен ночью 1 марта с космодрома «Байконур». Спутник четвертого поколе
|10.05.2000
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В странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире
Согласно исследованию проведенному компанией Insights Research, в странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире. Хотя население стран Персидского Залива, включающего Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Эмираты, составляет менее 12% всего населения арабского мира,
ArabSat и организации, системы, технологии, персоны:
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