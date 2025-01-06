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Египет Эль-Гиза
«Некрополь в Гизе, близ Каира», 1881 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Некрополь в Гизе, близ Каира», 1881 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
СОБЫТИЯ
|06.01.2025
|В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье 1
|08.03.2024
|Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки 1
|03.02.2020
|Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 1
|26.10.2015
|Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты 1
|16.12.2013
|Цивилизация мусора 1
|30.09.2011
|На «Яндекс.Картах» появились спутниковые снимки Турции, Израиля, Египта и других стран 1
|17.08.2007
|TerraSAR-X: открыт доступ к новым радарным снимкам 1
|21.12.2006
|Intel открыла первый в Египте "Цифровой поселок" 1
|14.03.2006
|Google начинает межпланетную экспансию 1
|19.04.2005
|Среди небоскребов появится новый рекордсмен 1
|19.04.2005
|Среди небоскребов появится новый рекордсмен 1
|17.09.2003
|Робот-санитар вынесет раненых с поля боя 1
|17.09.2003
|Робот-санитар вынесет раненых с поля боя 1
|27.08.2002
|Робот разгадает тайну пирамид 1
|27.08.2002
|Робот разгадает тайну пирамид 1
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Египет и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|AP - Associated Press 2007 2
|National Geographic 95 2
|Times 658 2
|Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.