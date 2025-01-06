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Египет Эль-Гиза

Египет - Эль-Гиза

«Некрополь в Гизе, близ Каира», 1881 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Некрополь в Гизе, близ Каира», 1881 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Некрополь в Гизе, близ Каира», 1881 год. Поленов Василий. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

СОБЫТИЯ


06.01.2025 В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье 1
08.03.2024 Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки 1
03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 1
26.10.2015 Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты 1
16.12.2013 Цивилизация мусора 1
30.09.2011 На «Яндекс.Картах» появились спутниковые снимки Турции, Израиля, Египта и других стран 1
17.08.2007 TerraSAR-X: открыт доступ к новым радарным снимкам 1
21.12.2006 Intel открыла первый в Египте "Цифровой поселок" 1
14.03.2006 Google начинает межпланетную экспансию 1
19.04.2005 Среди небоскребов появится новый рекордсмен 1
19.04.2005 Среди небоскребов появится новый рекордсмен 1
17.09.2003 Робот-санитар вынесет раненых с поля боя 1
17.09.2003 Робот-санитар вынесет раненых с поля боя 1
27.08.2002 Робот разгадает тайну пирамид 1
27.08.2002 Робот разгадает тайну пирамид 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Египет и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2758 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
iRobot - 61 2
Yandex - Яндекс 9110 1
Microsoft Corporation 25700 1
Intel Corporation 12777 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9472 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 177 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
Google LLC 12613 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 1
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
Emaar Properties 5 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Альфа-Групп 744 1
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 4 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7354 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15955 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9640 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 3
Оцифровка - Digitization 5143 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1698 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16920 2
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AP - Associated Press 2007 2
National Geographic 95 2
Times 658 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
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