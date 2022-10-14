«Лаборатория Касперского» поднимает безопасность на высоту Бурдж-Халифа

«Лаборатория Касперского» устроила диджитал-презентацию в формате LED-шоу на самом высоком здании в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (828 метров). Грандиозный небоскрёб был выбран, чтобы подчеркнуть технологическое лидерство компании. Инсталляция на самом инновационном здании мира отражает неизменную позицию «Лаборатории Касперского» — полагаться при разработке своих решений только на прорывные технологии.

Компания поднимает кибербезопасность на принципиально новый уровень. Это становится возможным благодаря двум факторам — визионерскому подходу и технологическому лидерству. В 2022 году «Лаборатория Касперского» подтверждает своё первенство, удерживая топовые позиции в области информационной безопасности. Статус компании как поставщика защитных решений с самым большим количеством наград в отрасли остаётся неизменным с 2013 года.

Диджитал-презентация «Лаборатории Касперского»

Сегодня «Лаборатория Касперского» предлагает прорывное решение Kaspersky Symphony, которое играет первую скрипку на рынке корпоративной защиты. Это линейка решений для бизнеса, в которой есть всё необходимое для реализации комплексного подхода к построению надёжной и адаптивной системы кибербезопасности. Kaspersky Symphony — это единый подход к кибербезопасности бизнеса для компаний, которые стремятся быть первыми и делают шаг в безопасное будущее. Основа Kaspersky Symphony — технологии для защиты рабочих мест, которые регулярно и ежегодно побеждают в независимых тестах, получая высокие оценки аналитиков и пользователей.

«"Лаборатория Касперского" — локомотив индустрии: мы превращаем кибербезопасность в искусство, создаём принципиально новое и мощное. Сегодня мы, имея портфель решений защиты мирового уровня, выпустили и продолжаем развивать единую платформу безопасности XDR как в корпоративном, так и промышленном сегментах. На её базе создаём экосистему, способную обеспечить кибериммунное будущее и отвечающую на все потребности в цифровой безопасности со стороны организаций всех размеров и уровней зрелости. Эффектная инсталляция на Бурдж-Халифа отражает, что мы прилагаем максимум усилий, чтобы создавать беспрецедентную защиту для бизнеса и воплощать инновационные идеи для киберимуннизации будущего», — заявляет Иван Вассунов, руководитель управления корпоративных решений «Лаборатории Касперского».

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Продукты «Лаборатории Касперского» регулярно участвуют в независимых тестированиях и получают высочайшие оценки и награды. В 2021 году решения компании участвовали в 75 независимых тестах и обзорах. В 57 из них наши продукты заняли первые места, а в 63 случаях оказались в тройке лидеров.